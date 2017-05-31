La red de tranvías sigue desplegándose en la región de Île-de-France

Financiación aprobada para el tranvía 12 expreso entre Evry y Massy-Palaiseau

El futuro Tranvía 12 Express reforzará la red de transporte público de la región de Essonne. Muy esperado por los aproximadamente 40.000 pasajeros diarios, este tranvía dará servicio a 13 municipios del departamento entre Massy-Palaiseau y Evry. Conectará las líneas RER D, C y B en una ruta de 20 km.



El martes 30 de mayo de 2017, el Consejo de STIF aprobó el segundo acuerdo de financiación para la construcción del Tranvía 12 Express por un importe de 214,5 millones de euros. El Tranvía 12 Express se está construyendo como parte de un proyecto de gestión multiproyecto entre STIF, SNCF Mobilités y SNCF Réseau. El STIF financia el material rodante por un importe de 120 millones de euros. La infraestructura está financiada por el Estado, la región de Île-de-France y el Consejo Departamental de Essonne.