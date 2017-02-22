Respeto por el patrimonio histórico y el medio ambiente por las obras del tren expreso Tranvía 13
Un proyecto respetuoso con el medio ambiente
El tranvía 13 dará servicio a 7 municipios de las Yvelines. Las obras del tranvía 13 se están realizando respetando el patrimonio histórico y natural. La organización del trabajo se ha definido en consulta con diversos interesados para preservar los sitios clasificados situados en la ruta de la línea y limitar al máximo posible el impacto en el entorno forestal:
- autoridades locales,
- los administradores de los castillos de Saint-Germain-en-Laye y Versalles,
- la Oficina Nacional de Silvicultura,
- todos los servicios estatales encargados del patrimonio, los bosques y el medio ambiente: Arquitecto de los Edificios de Francia, Dirección Regional e Interdepartamental de Agricultura, Alimentación y Silvicultura, etc.
Un proyecto que cumple con la normativa
Île-de-France Mobilités (ex-STIF) ha obtenido todas las autorizaciones necesarias para iniciar los trabajos:
- Declaración de utilidad pública con opinión favorable del comisionado investigador
- Permiso de desmonte emitido por la prefectura con un alto nivel de reemplazo: 4 m² plantados para un corte de 1 m²
- Opinión unánimemente favorable de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos
Un proyecto integrado en un patrimonio excepcional
La línea de tranvía no es visible o es muy poco visible desde los castillos de Saint-Germain y Versalles. Se conserva la vista hacia y desde el Château de Saint-Germain. Las alineaciones de los árboles no se modifican dentro del perímetro de 500 metros cerca del castillo y se recrean completamente más allá de ese punto.
Se ha respetado un nivel muy alto de integración paisajística con un cuidadoso desarrollo del andén del tranvía y de las estaciones alrededor del castillo: verdoleo del andén, materiales de alta calidad para la estación, creación de montículos plantados en el lugar del taller de aparcamiento y mantenimiento, etc.
Un proyecto 400% ecológico
La superficie forestal utilizada por el proyecto se compensa al menos 4 veces mediante plantación de árboles y trabajos de mejora forestal. Este volumen de compensación fue decidido por el Estado en acuerdo con Île-de-France Mobilités. Esta es una tasa especialmente alta para Île-de-France.
Las talas de árboles realizadas en Saint-Germain-en-Laye se compensarán lo más estrechamente posible en el bosque de Saint-Germain. Île-de-France Mobilités ha propuesto varios emplazamientos al Estado, incluyendo la Plaine de la Jonction, que permitiría recrear un enlace entre el bosque de Saint-Germain y el bosque de Marly. También se replantarán árboles a lo largo del andén del tranvía.
En Saint-Cyr-l'École y Versalles, la tala de árboles se compensará parcialmente en el lugar, al menos hasta una hectárea, y en otra, cuya ubicación aún no se ha decidido. De hecho, varias avenidas son objeto de estudios en profundidad, incluyendo la plantación en la meseta de Satory, cerca de la estación del RER Saint-Cyr.
Un proyecto esencial para combatir la contaminación y los atascos
El Tranvía 13 expreso dará servicio a 7 municipios de las Yvelines. Fortalecerá la red de transporte público del departamento conectando directamente las áreas de vivienda y empleo del sector, para facilitar la movilidad de los habitantes y empleados del departamento. Esta nueva línea beneficiará a 21.000 pasajeros cada día y a 40.000 pasajeros una vez extendida hasta Poissy y Achères.
La interconexión con el RER A en Saint-Germain-en-Laye es esencial para ofrecer una oferta de transporte eficiente conectada a la red existente. También es en el tramo final al llegar al Saint-Germain RER donde se planifica la carga máxima del tranvía.
El exprés Tranvía 13 reducirá el tráfico rodado entre el norte y el sur del departamento de Yvelines al ofrecer una alternativa eficiente, rápida y cómoda al coche.