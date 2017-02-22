Respeto por el patrimonio histórico y el medio ambiente por las obras del tren expreso Tranvía 13

Un proyecto 400% ecológico

La superficie forestal utilizada por el proyecto se compensa al menos 4 veces mediante plantación de árboles y trabajos de mejora forestal. Este volumen de compensación fue decidido por el Estado en acuerdo con Île-de-France Mobilités. Esta es una tasa especialmente alta para Île-de-France.

Las talas de árboles realizadas en Saint-Germain-en-Laye se compensarán lo más estrechamente posible en el bosque de Saint-Germain. Île-de-France Mobilités ha propuesto varios emplazamientos al Estado, incluyendo la Plaine de la Jonction, que permitiría recrear un enlace entre el bosque de Saint-Germain y el bosque de Marly. También se replantarán árboles a lo largo del andén del tranvía.

En Saint-Cyr-l'École y Versalles, la tala de árboles se compensará parcialmente en el lugar, al menos hasta una hectárea, y en otra, cuya ubicación aún no se ha decidido. De hecho, varias avenidas son objeto de estudios en profundidad, incluyendo la plantación en la meseta de Satory, cerca de la estación del RER Saint-Cyr.