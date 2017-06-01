Revolución del transporte: 75% de los trenes pedidos

Un refuerzo para 13 líneas

De los 158 trenes entregados, 88 han sido renovados y 70 son nuevos. Circulan por las líneas A (34 trenes nuevos), C (76 trenes renovados), H (6 trenes nuevos), K (16 trenes nuevos), J y L (14 trenes nuevos) y U (6 trenes renovados).

Los 83 trenes encargados el 30 de mayo por un importe de 1.100 millones de euros están destinados a las líneas N y D. Fabricados por Bombardier en Crespin, en la región de Hauts-de-France, estos "Regio2Ns" entrarán en servicio a partir de 2019. En 2021, todos los trenes que circulen por la línea N serán del mismo modelo.

"Este nuevo pedido de Regio2N forma parte de la revolución del transporte a la que me comprometí hace más de un año y medio y que pretende en particular reemplazar o renovar más de 700 trenes en cinco años", explicó Valérie Pécresse. "Estas inversiones masivas son esenciales para mejorar la regularidad de nuestras líneas de tren y el confort diario de los pasajeros de Île-de-France", añadió.

Este pedido se suma al pedido reciente de 42 trenes Regio2N para la línea R (Gare-de-Lyon – Montargis). Estos trenes están programados para entrar en servicio a partir de enero de 2018.