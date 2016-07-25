Conéctate a HAPI desde las pantallas táctiles de los refugios de la Ciudad de París

Durante 1 año en 100 pantallas táctiles, la aplicación será de acceso gratuito y permitirá a los viajeros descubrir, en inglés o francés, el patrimonio de la región de Île-de-France.

En las pantallas táctiles de los refugios de pasajeros, HAPI ofrece dos opciones de navegación para descubrir la Île-de-France.

"A mi alrededor" para geolocalizarte y localizar los lugares más bonitos cercanos

"Au fil de mes envies" para encontrar ideas para excursiones, naturaleza o cultura, en Île-de-France y aprender más sobre su historia.

Con la ayuda de un código QR, el viajero también puede descargar el itinerario propuesto por la aplicación Vianavigo de Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF).

Desde el Musée des Arts Forains en Bercy hasta el parque Batignolles-Martin Luther King en Porte de Clichy, pasando por la Cité des Sciences en Rosa Parks, o el Musée de la Gendarmerie en Melun, la Île-de-France está llena de lugares culturales, históricos o simplemente de ocio.

HAPI es una aplicación que te permite descubrir todo el patrimonio de Île-de-France al alcance del tren y encontrar tu itinerario para llegar a los lugares más bonitos según tus deseos. Castillos, monumentos, museos o casas de artistas, parques y bosques... En unos pocos clics, la aplicación te permite viajar en el espacio y el tiempo con más de 700 relatos históricos cortos, para leer o escuchar.

