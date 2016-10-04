Desplazarse de noche en transporte público
Entre 2 y 3 millones de viajes nocturnos en Île-de-France
Se realizan 1,8 millones de viajes cada noche de lunes a jueves, algo más de 2 millones los viernes y más de 3 millones los sábados.
- Los viajes nocturnos representan entre el 5 y el 9% de los viajes diarios.
- Durante la semana, casi tres cuartas partes de los viajes nocturnos se realizan a última hora de la noche, de 21:00 a medianoche.
- El 60% viaja de noche fuera de París.
- Ocio: la primera razón para viajar de noche
- Más viajes de ocio en París, relacionados con el trabajo en los suburbios
- Trayectos más largos por la noche que durante el día (de 6,4 a 7,3 km según la noche, frente a 4,4 a 5 km de media en todo el día).
- Los viajes nocturnos los hacen mayormente hombres, excepto los fines de semana.
- Más de la mitad de los trayectos nocturnos se realizan en coche y motocicleta motorizada.
¿Qué ofrece transporte por la noche para los residentes de Île-de-France?
- Las líneas de tren y metro operan todo el año de 5:00 a 01:00 de la mañana entre semana y hasta las 2:00 los sábados en el metro.
- La red de autobuses nocturnos de Île-de-France, el Noctilien, cuenta ahora con 48 líneas que funcionan de 0:30 a.m. a 5:30 a.m.
- Una oferta de transporte nocturno para Nochevieja el 31 de diciembre, la Fête de la Musique y para ciertos eventos como la final de la UEFA EURO 2016.
Perspectivas para mejorar la oferta de transporte nocturno
Este estudio concluye que la necesidad de transporte público por modo pesado (tren, metro) no está demostrada, y propone mejorar la oferta nocturna de Noctilien, estudiar el transporte público en metro solo de noche en ciertas noches concretas y reforzar la articulación entre ofertas alternativas y paradas de transporte público nocturno.
Infografía: Transporte nocturno en Île-de-France. ¿Quién viaja de noche por Île-de-France y por qué? ¿Ese? Los parisinos y residentes de Île-de-France de entre 24 y 35 años son los que más viajan por la noche. Hombres 60%, mujeres 40%. ¿Por qué de lunes a jueves 27%, sábado 80%? ¿Cuándo? entre las 21:00 y las 00:00 a.m.
Este estudio se basa en parte en datos recogidos por OMNIL, el observatorio de movilidad en Île-de-France. Este estudio también establece varias vías de trabajo para mejorar los desplazamientos nocturnos en toda la región.