Desplazarse más fácilmente con Smart Navigo

NAVIGO: un paquete de servicios innovadores en tu bolsillo

El espacio personal en Navigo.fr ahora facilita todos los procedimientos online. Desde junio de 2016 (despliegue de servicios de atención al cliente online), se han creado más de 472.000 cuentas de clientes de Navigo.



Nuevos pases adaptados: Île-de-France Mobilités ofrecerá nuevos pases Navigo Day a partir del 1 de enero de 2018 para cubrir las necesidades ocasionales y esperadas de viajeros diarios o ocasionales.