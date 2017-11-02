Desplazarse más fácilmente con Smart Navigo
NAVIGO: un paquete de servicios innovadores en tu bolsillo
El espacio personal en Navigo.fr ahora facilita todos los procedimientos online. Desde junio de 2016 (despliegue de servicios de atención al cliente online), se han creado más de 472.000 cuentas de clientes de Navigo.
Nuevos pases adaptados: Île-de-France Mobilités ofrecerá nuevos pases Navigo Day a partir del 1 de enero de 2018 para cubrir las necesidades ocasionales y esperadas de viajeros diarios o ocasionales.
Descubre más sobre Smart Navigo
Infografía: Nuevos servicios para el Navigo inteligente. Estación de pago Navigo 2019-2021. Cobra los paquetes más ventajosos según los viajes del mes. Fin de un paquete en 2016, nuevo servicio online de Navigo, renovación o suspensión del paquete, certificado de reembolso al empleador, cambio de datos bancarios.