Regla de seguridad en tranvías: 6 segundos que pueden cambiarlo todo
Como tienes prisa, estás acostumbrado a hacer el mismo viaje cada día, tienes la cabeza en otro lado o la nariz pegada al teléfono: al final ya no prestas atención.
Pero una sola mirada lo cambia todo. Por ti, por tu seguridad, así como la de los demás, y por los conductores de tranvía que, cada día, deben estar especialmente atentos, por quienes no la tienen.
Un pequeño gesto que marca toda la diferencia
En Île-de-France, la tasa de incidentes de tranvía es inferior a la media nacional*, a pesar de la importancia de la red, que por sí sola representa el 31% de los viajes en tranvía en toda Francia. Sin embargo, persisten incidentes en las líneas de tranvía de Île-de-France.
En 2024, el 84% de los incidentes graves no involucraron coches, sino sistemáticamente peatones, scooters o ciclistas, sin respetar los semáforos o sin dedicar tiempo a mirar antes de cruzar.
Tranvía, un gigante con un corazón de hierro
Estamos acostumbrados a verlo pasar, a vivir con él entre coches, bicicletas, patinetes y los movimientos de la ciudad. Quizá un poco demasiado acostumbrado.
Silencioso, más lento que un metro o un tren (con su crucero de 40 km/h) y circulando por un carril reservado a diferencia de los autobuses, el tranvía se considera (erróneamente) inofensivo.
Una capital de simpatía que le juega una mala pasada, porque los tranvías son colosos metálicos de varias toneladas que pueden, en caso de colisión con un paso de peatones o un ciclista descuidado, causar daños muy grandes.
6 segundos: una nueva campaña de seguridad en tranvías para concienciar a los pasajeros
Seis segundos es el tiempo que tarda un tranvía en detenerse una vez que el conductor ha accionado el freno de emergencia.
Seis segundos, para Laetitia, Frédéric o Cyril, conductores de tranvía en Île-de-France, son tanto muy cortos como muy largos.
Cada día, los conductores deben anticipar el comportamiento de los usuarios para evitar accidentes en la red de Île-de-France. Incidentes evitables.
Estos 6 segundos son los que separan un viaje ordinario de un accidente evitable. Por tu seguridad y la de todos, estate atento a los tranvías.
Una mirada, un segundo de atención, eso es suficiente para que todos lleguen sanos y salvos. Juntos, hagamos que nuestros viajes en tranvía sean una experiencia sin estrés ni incidentes.
* La media en 2024 en Île-de-France es de 0,23 incidentes por cada 10.000 km. La media nacional es de 0,3.