Regla de seguridad en tranvías: 6 segundos que pueden cambiarlo todo

Como tienes prisa, estás acostumbrado a hacer el mismo viaje cada día, tienes la cabeza en otro lado o la nariz pegada al teléfono: al final ya no prestas atención.

Pero una sola mirada lo cambia todo. Por ti, por tu seguridad, así como la de los demás, y por los conductores de tranvía que, cada día, deben estar especialmente atentos, por quienes no la tienen.