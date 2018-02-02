Un sitio para descubrir todo lo que necesitas saber sobre planes de movilidad
El plan de movilidad
La implementación de un plan de movilidad, que anteriormente se llamaba plan de viajes corporativos, consiste en adoptar prácticas de movilidad sostenible para los desplazamientos relacionados con la actividad de la empresa (empleados, clientes, visitantes, etc.).
Al fomentar viajes más respetuosos con el medio ambiente, más seguros y menos costosos, y al reducir la necesidad de viajar siempre que sea posible, el plan de movilidad contribuye a mejorar la productividad de la empresa y la calidad de vida de sus empleados, y por tanto su competitividad.
El objetivo de un plan de movilidad es lograr que todas las partes interesadas trabajen juntas para desarrollar acciones conjuntas. Las empresas pueden adaptar la organización del trabajo (horarios más flexibles, oficinas temporales, teletrabajo, agrupación de sitios, etc.) y las prácticas de viaje (coche compartido, servicios de bicicletas, etc.). Las autoridades locales pueden apoyar a las empresas organizando autobuses, bicicletas o peatones. Île-de-France Mobilités interviene adaptando la oferta de transporte según las necesidades cambiantes y ofreciendo nuevos servicios (instalaciones de aparcamiento y transporte, taquillas Véligo, etc.).
El objetivo también es aumentar la conciencia de los empleados sobre los retos de los desplazamientos mediante una animación a largo plazo del plan de movilidad. De hecho, para permitir un cambio significativo en el comportamiento, es esencial mantener la dinámica de los planes de movilidad a lo largo del tiempo.
Casi 12 millones de viajes relacionados con el trabajo realizan cada día por residentes de Île-de-France. Representan una parte significativa del uso de las carreteras y el transporte público, especialmente en hora punta.
Por tanto, estos viajes suponen un gran desafío para Île-de-France Mobilités, que, como autoridad organizadora de movilidad sostenible, trabaja para facilitar los viajes para todas las necesidades de los viajeros.
¿Para qué son? Optimiza los viajes de negocios y mejora la calidad de vida. ¿A quién le preocupa? 7.000 empresas y 1.000 administraciones en Île-de-France. ¿Quién se beneficia? Empleados (empleadores, empleados, visitantes), Territorios, autoridades locales
¿Cómo presentar tu plan de movilidad?
Île-de-France Mobilités ha abierto una página web dedicada a la declaración de planes de movilidad: www.plansdemobilite-iledefrance.fr. Todo lo que cada empresa tiene que hacer es crear una cuenta y presentar su plan de movilidad a través del formulario online.
Este sitio también ofrece información sobre obligaciones regulatorias, así como información práctica sobre cómo elaborar un plan de movilidad. Se actualiza regularmente una sección de preguntas frecuentes y se pueden hacer preguntas directamente a los equipos de Île-de-France Mobilités.
La red Pro'Mobilité para apoyar a las empresas a diario
Pro'Mobilité es una red de actores en la región de Île-de-France que ayuda a llevar a cabo planes de movilidad en la región de Île-de-France. Esta red proporciona a las empresas un sitio web www.promobilite.fr que proporciona información y herramientas metodológicas (plantillas de especificaciones, cuestionarios de encuestas, etc.). La red promueve soluciones innovadoras, enfoques que ya se han llevado a cabo con éxito y facilita el intercambio de experiencias.
Las empresas también pueden ponerse en contacto con asesores de movilidad de la red Pro'Mobile. Estos asesores, repartidos por toda la región, apoyan y asesoran a las empresas durante el desarrollo de su plan de movilidad: definición de objetivos, presupuesto, seguimiento a largo plazo para garantizar la sostenibilidad de buenas iniciativas, etc. También proporcionan información sobre cualquier financiación disponible de ADEME y de la región de Île-de-France. Los datos de contacto de los asesores están disponibles en la página web de Pro'Mobile.