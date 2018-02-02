Un sitio para descubrir todo lo que necesitas saber sobre planes de movilidad

El plan de movilidad

La implementación de un plan de movilidad, que anteriormente se llamaba plan de viajes corporativos, consiste en adoptar prácticas de movilidad sostenible para los desplazamientos relacionados con la actividad de la empresa (empleados, clientes, visitantes, etc.).

Al fomentar viajes más respetuosos con el medio ambiente, más seguros y menos costosos, y al reducir la necesidad de viajar siempre que sea posible, el plan de movilidad contribuye a mejorar la productividad de la empresa y la calidad de vida de sus empleados, y por tanto su competitividad.

El objetivo de un plan de movilidad es lograr que todas las partes interesadas trabajen juntas para desarrollar acciones conjuntas. Las empresas pueden adaptar la organización del trabajo (horarios más flexibles, oficinas temporales, teletrabajo, agrupación de sitios, etc.) y las prácticas de viaje (coche compartido, servicios de bicicletas, etc.). Las autoridades locales pueden apoyar a las empresas organizando autobuses, bicicletas o peatones. Île-de-France Mobilités interviene adaptando la oferta de transporte según las necesidades cambiantes y ofreciendo nuevos servicios (instalaciones de aparcamiento y transporte, taquillas Véligo, etc.).

El objetivo también es aumentar la conciencia de los empleados sobre los retos de los desplazamientos mediante una animación a largo plazo del plan de movilidad. De hecho, para permitir un cambio significativo en el comportamiento, es esencial mantener la dinámica de los planes de movilidad a lo largo del tiempo.

Casi 12 millones de viajes relacionados con el trabajo realizan cada día por residentes de Île-de-France. Representan una parte significativa del uso de las carreteras y el transporte público, especialmente en hora punta.

Por tanto, estos viajes suponen un gran desafío para Île-de-France Mobilités, que, como autoridad organizadora de movilidad sostenible, trabaja para facilitar los viajes para todas las necesidades de los viajeros.