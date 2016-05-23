Preguntas y respuestas sobre servicios digitales para viajeros y Smart Navigo

El programa digital de Île-de-France Mobilités es un ambicioso plan de acción para desarrollar servicios digitales para los pasajeros con el fin de facilitar y mejorar sus viajes en el transporte de Île-de-France y sus desplazamientos en Île-de-France.

Paso a paso, este plan permitirá establecer servicios útiles e innovadores que mejoren la capacidad de todos los pasajeros para elegir modos de viaje sostenibles adaptados a sus necesidades: nuevos servicios de información; nuevos servicios de venta de billetes; desarrollo de Datos Abiertos; mejora de la movilidad regional mediante un mejor conocimiento de las necesidades de los viajes multimodales de los viajeros (coche compartido, ciclismo, taxis VTC,...)

Más información: Preguntas frecuentes – Servicios digitales para viajeros y Smart Navigo