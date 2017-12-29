Smart Navigo: nuevos servicios innovadores e inéditos

La revolución digital en el transporte público es también la transformación del uso del Pase Navigo y la gradual desmaterialización de los billetes de transporte. El Paso Navigo se está convirtiendo en un apoyo universal para la intermodalidad para facilitar la vida diaria de los residentes de Île-de-France y reúne cada vez más soluciones de viaje en el mismo medio. Tras los servicios de alquiler de bicicletas en autoservicio (Vélib', Cristolib, VélO2) y el aparcamiento seguro de Véligo, todos los suscriptores de Navigo también han podido integrar una suscripción de Autolib' en su tarjeta desde 2017.