Smart Navigo: nuevos servicios innovadores e inéditos
Por eso Valérie Pécresse decidió lanzar la iniciativa "Smart Navigo" en junio de 2016, desplegando una gama de servicios digitales innovadores para apoyar la movilidad de los residentes de Île-de-France. Vianavigo participa en este enfoque desde 2017 con nuevas funcionalidades, tanto en la web como en la app, adaptadas a personas con movilidad reducida, ciclistas y entusiastas del coche compartido, algo inédito en Francia.
App Smart Navigo con detalles de la ruta
La revolución digital en el transporte público es también la transformación del uso del Pase Navigo y la gradual desmaterialización de los billetes de transporte. El Paso Navigo se está convirtiendo en un apoyo universal para la intermodalidad para facilitar la vida diaria de los residentes de Île-de-France y reúne cada vez más soluciones de viaje en el mismo medio. Tras los servicios de alquiler de bicicletas en autoservicio (Vélib', Cristolib, VélO2) y el aparcamiento seguro de Véligo, todos los suscriptores de Navigo también han podido integrar una suscripción de Autolib' en su tarjeta desde 2017.
Este desarrollo digital al servicio de la vida diaria de los pasajeros pronto les permitirá simplemente usar su smartphone para comprar su billete y pasar por las puertas de validación. Esta innovación está en el corazón del programa de modernización de la venta de billetes para simplificar el uso del transporte público. Será objeto de un experimento en la segunda mitad de 2018.