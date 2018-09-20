La Société du Grand Paris, en acuerdo con Île-de-France Mobilités, ha designado a Alstom para suministrar el material rodante de las líneas 15, 16 y 17 del Grand Paris Express

Una nueva experiencia de viajar en transporte público

Los nuevos metros de las líneas 15, 16 y 17 están abiertos a lo largo de toda la longitud de los trenes, proporcionando a los pasajeros una sensación de convivialidad, espacio y comodidad. Gracias a las 3 puertas anchas a cada lado, permiten una gran fluidez en las entradas y salidas, así como un movimiento más fácil de los pasajeros durante los trayectos. El equipamiento ha sido diseñado para ofrecer un alto nivel de confort, gracias en particular al aire acondicionado, la iluminación y los asientos. También ofrecerá conectividad a los pasajeros, gracias a enchufes USB para los teléfonos móviles. Por último, la estructura final ofrecerá una abertura panorámica con un parabrisas ancho.

Los nuevos metros en las líneas 15, 16 y 17 garantizarán los niveles más altos de disponibilidad, fiabilidad y seguridad. Cada tren podrá transportar hasta 500 pasajeros en la versión de 3 coches (54 metros), y hasta 1.000 pasajeros en la versión de 6 coches (108 metros). Se presta especial atención a optimizar el mantenimiento. El sistema de diagnóstico a bordo proporcionará información sobre el estado del equipo del tren y proporcionará al personal de mantenimiento una visión completa del estado de la flota, facilitando la planificación de tareas correctivas y predictivas de mantenimiento entre dos departamentos comerciales.

Varias innovaciones garantizarán el rendimiento medioambiental de este nuevo equipo, un activo innegable para la operación. Los convertidores de tracción y auxiliares se beneficiarán de las últimas tecnologías para optimizar el consumo energético. Se presta especial atención a las emisiones de ruido, vibraciones y emisiones atmosféricas. La minimización de las emisiones de partículas de freno se logrará mediante frenado eléctrico hasta velocidades muy bajas, limitando así el uso de discos de freno. Además, la recuperación de la energía de frenado contribuirá a la recarga de baterías o al suministro de energía a la red eléctrica general. Por último, la tasa de reciclabilidad supera el 96% y la tasa de recuperación del tren, según las normas europeas vigentes, supera el 98%.

Para llevar a cabo este gran proyecto, un total de 350 empleados de Alstom en Francia trabajarán en este proyecto, incluidos 150 ingenieros experimentados. Gracias a este proyecto, se asegurarán más de 1150 empleos en Francia en el sector ferroviario francés. Seis centros franceses diseñarán y fabricarán este nuevo equipo. El recinto de Valenciennes Petite-Forêt se encargará de la gestión del proyecto, estudios, desarrollo, producción, montaje y validación de los trenes. Otros cinco centros de Alstom en Francia desarrollarán y producirán los componentes: Le Creusot para los bogies, Ornans para los motores, Tarbes para los sistemas de tracción, Villeurbanne para la electrónica a bordo y el sistema de mantenimiento remoto, y Saint Ouen para el diseño.