La Société du Grand Paris, en acuerdo con Île-de-France Mobilités, ha designado a Alstom para suministrar el material rodante de las líneas 15, 16 y 17 del Grand Paris Express
El contrato, que está financiado íntegramente por Île-de-France Mobilités, asciende a un importe de hasta 1.300 millones de euros para el desarrollo y suministro de hasta 1000 coches (183 trenes) que se desplegarán en dos versiones de longitud de tren, de 3 y 6 coches.
El 11 de julio de 2018, Île-de-France Mobilités aprobó una primera tanche de 680 millones de euros para cubrir los gastos necesarios para la adquisición de los primeros 53 tranvías del Grand Paris Express.
Estos nuevos metros de alta capacidad que operan sobre trenes podrán circular hasta a 110 km/h en modo automático sin conductor y consistirán en trenes de 6 coches en la línea 15 y 3 coches en las líneas 16 y 17.
Los primeros trenes saldrán de la fábrica en 2022 para servicio comercial en 2024, con una cantidad estimada de 23 trenes de 3 coches para las primeras rutas en la línea 16 y 30 trenes de 6 coches para la línea 15 sur.
Estos trenes estarán disponibles para futuros operadores por Île-de-France Mobilités, que así tendrá acceso a equipos de nueva generación, beneficiándose de las últimas tecnologías y ofreciendo altos rendimientos. La experiencia de viaje combinará comodidad y rapidez.
Para Valérie Pécresse, presidenta de la Región de Île-de-France y Île de France Mobilité: "Con aire acondicionado, protección de vídeo, enchufes USB y herramientas de información a bordo eficientes, estos nuevos trenes Île-de-France Mobilités ofrecerán a los usuarios de las próximas líneas del metro de Île-de-France el alto nivel de confort y seguridad que requiero en todos los pedidos de nuevo equipo, metro, pero también trenes, RER, autobuses o tranvías. Estas metrópolis también serán un símbolo de la modernidad y el dinamismo de la principal región económica de Europa. »
Una nueva experiencia de viajar en transporte público
Los nuevos metros de las líneas 15, 16 y 17 están abiertos a lo largo de toda la longitud de los trenes, proporcionando a los pasajeros una sensación de convivialidad, espacio y comodidad. Gracias a las 3 puertas anchas a cada lado, permiten una gran fluidez en las entradas y salidas, así como un movimiento más fácil de los pasajeros durante los trayectos. El equipamiento ha sido diseñado para ofrecer un alto nivel de confort, gracias en particular al aire acondicionado, la iluminación y los asientos. También ofrecerá conectividad a los pasajeros, gracias a enchufes USB para los teléfonos móviles. Por último, la estructura final ofrecerá una abertura panorámica con un parabrisas ancho.
Los nuevos metros en las líneas 15, 16 y 17 garantizarán los niveles más altos de disponibilidad, fiabilidad y seguridad. Cada tren podrá transportar hasta 500 pasajeros en la versión de 3 coches (54 metros), y hasta 1.000 pasajeros en la versión de 6 coches (108 metros). Se presta especial atención a optimizar el mantenimiento. El sistema de diagnóstico a bordo proporcionará información sobre el estado del equipo del tren y proporcionará al personal de mantenimiento una visión completa del estado de la flota, facilitando la planificación de tareas correctivas y predictivas de mantenimiento entre dos departamentos comerciales.
Varias innovaciones garantizarán el rendimiento medioambiental de este nuevo equipo, un activo innegable para la operación. Los convertidores de tracción y auxiliares se beneficiarán de las últimas tecnologías para optimizar el consumo energético. Se presta especial atención a las emisiones de ruido, vibraciones y emisiones atmosféricas. La minimización de las emisiones de partículas de freno se logrará mediante frenado eléctrico hasta velocidades muy bajas, limitando así el uso de discos de freno. Además, la recuperación de la energía de frenado contribuirá a la recarga de baterías o al suministro de energía a la red eléctrica general. Por último, la tasa de reciclabilidad supera el 96% y la tasa de recuperación del tren, según las normas europeas vigentes, supera el 98%.
Para llevar a cabo este gran proyecto, un total de 350 empleados de Alstom en Francia trabajarán en este proyecto, incluidos 150 ingenieros experimentados. Gracias a este proyecto, se asegurarán más de 1150 empleos en Francia en el sector ferroviario francés. Seis centros franceses diseñarán y fabricarán este nuevo equipo. El recinto de Valenciennes Petite-Forêt se encargará de la gestión del proyecto, estudios, desarrollo, producción, montaje y validación de los trenes. Otros cinco centros de Alstom en Francia desarrollarán y producirán los componentes: Le Creusot para los bogies, Ornans para los motores, Tarbes para los sistemas de tracción, Villeurbanne para la electrónica a bordo y el sistema de mantenimiento remoto, y Saint Ouen para el diseño.
Infografía: Logo de Alstom, Île-de-France mobilités, Société du Grand Paris