El STIF activa el paquete "anticontaminación" a partir del jueves

Una candidatura especial para luchar contra la contaminación

La persistencia de esta concentración de ozono en la atmósfera de Île-de-France se debe en particular a las altas temperaturas experimentadas en los últimos días. A petición de Valérie Pécresse, presidenta de STIF y de la Región de Île-de-France, el STIF establece el jueves 22 de junio el paquete "anticontaminación" para todas las zonas, creado a principios de año, con una tasa de incentivo de 3,80 €.



El objetivo de este nuevo billete de transporte es animar a los residentes de Île-de-France a dejar sus vehículos en el garaje y favorecer el transporte público, que es menos contaminante.



El coste de esta medida se estima en 500.000 euros al día.