T Zen 3 entre Porte de Pantin y Pavillon-sous-Bois

El T Zen 3 reforzará la oferta de transporte existente en la región. El T Zen 3 estará en conexión con los tranvías T1, T3b y T4, la línea 5 del metro, el RER E, el futuro Tram-Express Nord y la futura línea 15 del metro automático. De este modo, contribuirá al desarrollo económico del territorio.

La llegada del T Zen 3 también irá acompañada de la recalificación de la antigua RN 3 y de la reurbanización urbana.