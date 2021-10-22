T Zen 4 y T Zen 5, los primeros autobuses 100% eléctricos de 24 metros en Île-de-France
24 metros de longitud, dos fuelles, casi sin ruido porque son 100% eléctricos, se recargan directamente por contacto con el suelo (en los terminales y en algunas estaciones intermedias), más rápido porque están casi enteramente en carriles dedicados y siempre tienen prioridad en los cruces de semáforos : este es el carné de identidad de los nuevos autobuses T Zen 4 y T Zen 5 que pronto circularán de Viry-Châtillon a Corbeil-Essonne, y desde París 13 hasta Choisy-le-Roi.
Más espacioso, más silencioso, más rápido, totalmente accesible y realmente cómodo
Los T Zen 4 y T Zen 5 serán los primeros autobuses 100% eléctricos de la región de Île-de-France en ser tan grandes: ¡24 metros de longitud!
Con su propio corredor de tráfico en la mayor parte de su ruta y prioridad en semáforos, podrán transportar al menos 140 pasajeros cada uno (frente a 70 de un autobús convencional y 100 de un autobús articulado de 18 metros) en condiciones óptimas de confort y modernidad: espacio, luz, aire acondicionado, Videovigilancia, información visual y auditiva de pasajeros en tiempo real.
100% accesible
Los autobuses de las líneas T Zen 4 y 5 también serán totalmente accesibles para personas con movilidad reducida (PRM), gracias a sus amplias puertas correderas y al piso bajo integrado, que facilitará el acceso y bajada de los pasajeros en la estación, así como la movilidad dentro de los autobuses.
¡Se vota la construcción de los T Zen 4 y 5!
Île-de-France Mobilités ha seleccionado la oferta del consorcio VAN HOOL / KIEPE ELECTRIC GmbH / Alstom Transport SA para la construcción de los nuevos autobuses TZEN 4 y TZEN 5. Esta elección fue validada por el Comité de Licitación, que fue votado en la reunión de la Junta Directiva de Île-de-France Mobilités el 11 de octubre de 2021.