T Zen 4 y T Zen 5, los primeros autobuses 100% eléctricos de 24 metros en Île-de-France

Más espacioso, más silencioso, más rápido, totalmente accesible y realmente cómodo

Los T Zen 4 y T Zen 5 serán los primeros autobuses 100% eléctricos de la región de Île-de-France en ser tan grandes: ¡24 metros de longitud!

Con su propio corredor de tráfico en la mayor parte de su ruta y prioridad en semáforos, podrán transportar al menos 140 pasajeros cada uno (frente a 70 de un autobús convencional y 100 de un autobús articulado de 18 metros) en condiciones óptimas de confort y modernidad: espacio, luz, aire acondicionado, Videovigilancia, información visual y auditiva de pasajeros en tiempo real.