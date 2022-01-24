T1: descubre la cara de tu futuro tranvía

Trayectos más cómodos y accesibles en la línea T1

La línea T1 es la línea de tranvía más antigua actualmente en funcionamiento en Île-de-France. Con estos nuevos tranvías, viajar desde Asnières Quatre Route hasta Noisy le Sec (y mañana, a Val de Fontenay) será más cómodo para todos.

Puertas más anchas, mejor accesibilidad

Permitiendo un aumento del 15% en la capacidad de transporte, estos nuevos tranvías estarán equipados con seis puertas dobles de 1,30 m de cada lado, incluyendo los extremos, para facilitar el embarque y desembarco de pasajeros y facilitar el acceso para personas con movilidad reducida.

Más comodidad y seguridad, para todos

Para la comodidad de los pasajeros: aire acondicionado, información dinámica y detallada de sonido y imagen, enchufes USB para cargar teléfonos móviles o iluminación 100% LED para mejorar la atmósfera del viaje. Y, por supuesto, protección por vídeo.