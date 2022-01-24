T1: descubre la cara de tu futuro tranvía
Con más de 12.500 votos, ¡la elección del rostro del futuro tranvía de la línea T1 os movilizó! Tras 15 días, las elecciones terminaron el viernes 21 de enero. Y el diseño ganador es...
¡Diseño 2!
Al votar por este diseño n°2, has elegido un tranvía que se presenta como un enlace luminoso, tanto entre los territorios que atraviesa como en su pertenencia a la red Île-de-France Mobilités, con una firma en tonos azules.
Trayectos más cómodos y accesibles en la línea T1
La línea T1 es la línea de tranvía más antigua actualmente en funcionamiento en Île-de-France. Con estos nuevos tranvías, viajar desde Asnières Quatre Route hasta Noisy le Sec (y mañana, a Val de Fontenay) será más cómodo para todos.
Puertas más anchas, mejor accesibilidad
Permitiendo un aumento del 15% en la capacidad de transporte, estos nuevos tranvías estarán equipados con seis puertas dobles de 1,30 m de cada lado, incluyendo los extremos, para facilitar el embarque y desembarco de pasajeros y facilitar el acceso para personas con movilidad reducida.
Más comodidad y seguridad, para todos
Para la comodidad de los pasajeros: aire acondicionado, información dinámica y detallada de sonido y imagen, enchufes USB para cargar teléfonos móviles o iluminación 100% LED para mejorar la atmósfera del viaje. Y, por supuesto, protección por vídeo.
Un tranvía de alto rendimiento y más sostenible
95% reciclable, 99% recuperable, equipado con frenos eléctricos de alto rendimiento, este tranvía también estará equipado con un motor que le permitirá reducir su consumo energético al menos un 30% respecto al equipo actual.
Además, estos trenes estarán equipados con un sistema a bordo para contar pasajeros por caudal y así medir con mayor precisión el número de pasajeros en la línea T1 y así mejorar el servicio prestado.