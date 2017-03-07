Mesa redonda 2017: ¿Qué financiación sostenible e innovadora para el transporte público en la región de Île-de-France?

Presentación de los ponentes y contexto:

Valérie Pécresse: Presidenta de la Región de Île-de-France y del Consejo de la Unión de Transportes de Île-de-France

Stéphane Beaudet: Vicepresidente de la Región de Île-de-France encargado del transporte

Jasmine Camara: Presidenta de la Comisión Económica y de Precios del Sindicato de Transporte de Île-de-France

Yves Crozet: Profesor en la Universidad de Lyon-II

Jean Paul Bailly: Exdirector ejecutivo de La Poste y RATP

Fabien Leurent: Profesor de la École des Ponts

Marc Pélissier: Presidente de la AUT Île-de-France

Didier Kling: Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de París Île-de-France

Jacques Mellon: oficina de diseño 2b2p

Todos los gastos de transporte contratados o aprobados por Île-de-France Mobilités (contrato operativo, transporte escolar, PRM, tasa IFER, PRM, tasa de Réseau de la IFER, SNCF, etc.) representan más del 90% de los gastos operativos de Île-de-France Mobilités (datos de 2016).

Los ingresos operativos de Île-de-France Mobilités se componen principalmente del pago de transporte de ayudas públicas (datos de 2016). Además, los ingresos recaudados de los usuarios también contribuyen significativamente a la financiación del transporte en la región de Île-de-France.

El transporte sigue siendo un servicio público estructuralmente deficitario, que requiere financiación de las autoridades locales y la movilización de VT además de los ingresos recaudados por los transportistas de los usuarios.

En los próximos años, Île-de-France Mobilités se enfrentará a grandes desafíos que pondrán en duda los saldos financieros actuales. Estos problemas se encuentran en las áreas de inversión y explotación.

En términos de inversión, la necesidad de financiación de Île-de-France Mobilités para el periodo 2017/2030 es de 1.500 millones de euros al año.

Como resultado de la nueva oferta y del Grand Paris Express, los gastos operativos serán de 1.800 millones de euros anuales para 2030, por encima del nivel actual.