SMS de tickets
Recordatorio de los otros experimentos:
- Validación telefónica (NFC)
- Navigo Liberté + (cada mes, el usuario recibe un cargo por el número de viajes realizados)
- Navigo Easy (tarjeta con la que puedes recargar los libros de entradas)
Una modernización de la venta de billetes necesaria para facilitar la vida a los residentes de Île-de-France
- Disponible para el mayor número de personas posible: la tecnología SMS está abierta a una audiencia muy amplia, solo necesitas un teléfono móvil, incluso uno muy antiguo
- Práctico: No hace falta cambio
- Ahorro de tiempo: Comprar un billete de embarque al conductor lleva mucho más tiempo que sellar el billete. Esta operación también retrasa a todos los pasajeros del autobús, ya que el conductor no puede dedicarse durante ese tiempo a su misión principal, que es conducir el autobús. Le resulta difícil consultar los billetes de otros pasajeros.
- Lucha contra el fraude: Elimina la excusa de la falta de cambio para los estafadores y permite al conductor mantenerse centrado en revisar los billetes de todos los pasajeros que suben al autobús.
Un servicio fácil de usar
Solo 3 pasos:
- Antes de subir al autobús: El usuario envía el nombre de la red (por ejemplo, TICE en Evry) al 93100 por SMS. Este SMS se factura en 2 €, el mismo precio que los billetes comprados a bordo de los autobuses. Es válido durante 1 hora desde el envío del SMS para un viaje sin conexión. El servicio está disponible en las redes Orange, SFR, Bouygues y Free.
- Recepción del ticket: Una vez enviado el código, el usuario recibe un ticket completo de vuelta en su teléfono móvil.
- Al subir al autobús: El usuario presenta su billete por teléfono al conductor.
Lista de cadenas que ofrecen el servicio de SMS de billetes
- VALBUS: todas las líneas de la red VALBUS de la CARS LACROIX
- VALOISE: todas las líneas de la red VALOISE de CARS LACROIX
- PHEBUS: todas las líneas de la red PHEBUS de KEOLIS VERSALLES
- EXP34: la línea Express 34 de la red Seine-et-Marne Express de TRANSDEV
- CTBT: todas las líneas de la red TICE excepto las líneas 510 y 510P
- FILEO: todas las líneas de la red FILEO
- CEOBUS: líneas 9507, 9516 y 9517 de la red VALLEE DE L'OISE de CEOBUS
- PARISIS: todas las líneas de la red PARISIS de CARS LACROIX
Puntos de interés físico de las redes de autobuses periféricos de los suburbios experimentan con el sistema de billetes SMS para embarque desde el 1 de septiembre de 2018.