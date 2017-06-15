¡Todos a bordo del tren de civilizaciones!
La herencia en el centro de atención
Estatuillas, máscaras, ornamentos y objetos ceremoniales de civilizaciones mayas, (re)descubrimiento de los pueblos de la selva amazónica o de las culturas insulares de Oceanía; cerámica, textiles, joyería de África o trajes tradicionales de Asia: la iniciativa es una verdadera puerta de entrada al mundo. Cada tren destacará obras de cuatro continentes: África, Oceanía, Asia y América. Los 372.000 pasajeros diarios de la línea E podrán realizar un viaje a la encrucijada de influencias culturales e históricas, en línea con lo que ofrece el Museo Quai Branly, querido por Jacques Chirac.
Durante casi tres semanas, el tren de Artes y Civilizaciones fue completamente redecorado en Saint-Pierre-les-Corps, cerca de Tours. Se utilizaron casi 600 m² de discos de vinilo para crear un enorme rompecabezas de 890 paneles que cubre el tren, utilizando la técnica de laminación.
Infografía: Diseño de interiores Tren de la Civilización
Trenes coloridos
Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) y la SNCF ya habían propuesto iniciativas similares en el pasado. La línea C había sido decorada con los colores del Palacio de Versalles para promover la visita tanto a turistas como a residentes de Île-de-France. El cine fue homenajeado en la línea D mientras se creaba un tren impresionista entre París Saint-Lazare y Auvers-sur-Oise.
Iniciativas diseñadas para honrar la herencia francesa y darla a conocer a un público amplio, tanto turistas como locales.
El Tren de las Civilizaciones fue inaugurado el jueves 15 de junio de 2017 en la Gare de l'Est, antes de cruzar el este de la Île-de-France.
Diseño de interiores de Civilization Train