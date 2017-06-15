¡Todos a bordo del tren de civilizaciones!

La herencia en el centro de atención

Estatuillas, máscaras, ornamentos y objetos ceremoniales de civilizaciones mayas, (re)descubrimiento de los pueblos de la selva amazónica o de las culturas insulares de Oceanía; cerámica, textiles, joyería de África o trajes tradicionales de Asia: la iniciativa es una verdadera puerta de entrada al mundo. Cada tren destacará obras de cuatro continentes: África, Oceanía, Asia y América. Los 372.000 pasajeros diarios de la línea E podrán realizar un viaje a la encrucijada de influencias culturales e históricas, en línea con lo que ofrece el Museo Quai Branly, querido por Jacques Chirac.

Durante casi tres semanas, el tren de Artes y Civilizaciones fue completamente redecorado en Saint-Pierre-les-Corps, cerca de Tours. Se utilizaron casi 600 m² de discos de vinilo para crear un enorme rompecabezas de 890 paneles que cubre el tren, utilizando la técnica de laminación.

Durante casi tres semanas, el tren de Artes y Civilizaciones fue completamente redecorado en Saint-Pierre-les-Corps, cerca de Tours. Se utilizaron casi 600 m² de discos de vinilo para crear un enorme rompecabezas de 890 paneles que cubre el tren, utilizando la técnica de laminación.