¡El natural de Île-de-France llega a la línea Paris <> Provins!

Más puntualidad y fiabilidad

La llegada del conductor de Île-de-France en una línea se traduce en un salto en el rendimiento, con una mejora estimada en puntualidad de la rama de París <> Provins de la Línea P en 1,2 puntos.

Los trenes Francilien ya han demostrado su valía en cuanto a fiabilidad, robustez y puntualidad, especialmente en las líneas Paris Saint-Lazare (Línea L y Línea J) y en las líneas París-Nord (Línea H y Línea K), con una puntualidad acumulada del 93% a más del 95% a mediados de 2022.

De hecho, el piloto de Île-de-France tiene mejor aceleración, frenado y rendimiento de fiabilidad. Dispone de equipos anti-atascos que son especialmente útiles en otoño para adaptarse a las consecuencias de las "hojas muertas". Esto es especialmente útil en esta rama de la Línea P, que atraviesa muchas zonas boscosas.

La elevación de los andenes, combinada con el aumento del ancho de las puertas, facilita la subida y bajada de los pasajeros, eliminando así los posibles retrasos en la estación.