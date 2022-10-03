¡El natural de Île-de-France llega a la línea Paris <> Provins!
22 trenes nuevos, 15.000 pasajeros diarios, una mejor huella de carbono
Recientemente electrificada, la rama Paris <> Provins de la línea P acogerá 22 trenes nuevos de la Francilien, el tren 100% eléctrico ya bien conocido por los pasajeros de la región de Île-de-France, presente en particular en las líneas P, J y L.
El Francilien es un tren más eficiente, fiable y cómodo, pero también más respetuoso con el medio ambiente, lo que reducirá la huella de carbono de este eje.
Le Francilien: más comodidad y tranquilidad
El Francilien aporta una verdadera mejora en confort de viaje: asientos anchos y cómodos, calefacción por suelo radiante y aire acondicionado eficiente, enchufes USB, iluminación suave y grandes ventanas panorámicas que aportan la máxima cantidad de luz natural a bordo mientras filtran mejor los rayos solares.
El Francilien ofrece un 29% más de asientos (944 en composición larga frente a 732 con los trenes que circulaban por la línea hasta ahora), lo que permite una mejor distribución en caso de multitudes. Estos llamados trenes "Boa" te permiten desplazarte suavemente de un extremo al otro para tener una visión general de los asientos disponibles y/o recibir información útil para continuar el trayecto.
Asistencia en tiempo real y accesibilidad
Estos nuevos trenes están equipados con dispositivos automáticos de conteo que permiten conocer en tiempo real el número de pasajeros por vagón a través de la web transilien.com o el chatbot de Tilien.
Para finales de año, esta información se emitirá en las pantallas informativas para pasajeros en las estaciones. Este nuevo servicio permite a los pasajeros elegir los vagones menos cargados, especialmente aquellos con asientos disponibles.
Los trenes están equipados con escaleras móviles para un mejor acceso desde los andenes, puertas más anchas para facilitar la subida y bajada de los pasajeros, pero también para optimizar el tiempo de aparcamiento en la estación.
Más seguridad
La configuración completamente abierta del residente de Île-de-France permite a todos ver lo que ocurre a su alrededor y asegurarse de ser vistos. Genera una fuerte sensación de seguridad.
La configuración "Boa" también simplifica el trabajo de los equipos de inspección, la policía ferroviaria y los mediadores. Los trenes están equipados con cámaras de protección de vídeo a bordo con grabación a bordo.
Más información a bordo
El Francilien es un llamado tren de "comunicación". Ha sido diseñado para satisfacer las expectativas de los viajeros en cuanto a información para los pasajeros.
Equipados con grandes pantallas de información a bordo, emiten información en tiempo real. El servicio de trenes y las conexiones se muestran en las distintas pantallas de información. Estas pantallas individuales sustituyen a las tres pantallas de los trenes antiguos.
En una situación de interrupción, el centro operativo puede emitir información a corto plazo directamente en las pantallas y/o mediante mensajes de audio. El conductor también puede activar anuncios pregrabados y hablar si es necesario.
Más puntualidad y fiabilidad
La llegada del conductor de Île-de-France en una línea se traduce en un salto en el rendimiento, con una mejora estimada en puntualidad de la rama de París <> Provins de la Línea P en 1,2 puntos.
Los trenes Francilien ya han demostrado su valía en cuanto a fiabilidad, robustez y puntualidad, especialmente en las líneas Paris Saint-Lazare (Línea L y Línea J) y en las líneas París-Nord (Línea H y Línea K), con una puntualidad acumulada del 93% a más del 95% a mediados de 2022.
De hecho, el piloto de Île-de-France tiene mejor aceleración, frenado y rendimiento de fiabilidad. Dispone de equipos anti-atascos que son especialmente útiles en otoño para adaptarse a las consecuencias de las "hojas muertas". Esto es especialmente útil en esta rama de la Línea P, que atraviesa muchas zonas boscosas.
La elevación de los andenes, combinada con el aumento del ancho de las puertas, facilita la subida y bajada de los pasajeros, eliminando así los posibles retrasos en la estación.
Más trenes vespertinos entre semana desde el lunes 3 de octubre
La finalización de los trabajos de electrificación en la Línea P permite volver a poner en servicio los siguientes trenes:
· De París Este a Provins, tren XIBU, salida a las 21:47, llegada a las 23:10
· De Provins a Paris Est, el tren PIBU, salida a las 20:46, llegada a las 22:12
Desde las 21:40, del lunes 3 de octubre hasta el viernes 30 de diciembre de 2022, excepto los sábados y domingos, el tráfico se interrumpe entre Paris East y Provins. Se ha establecido un servicio de autobús sustituto para atender las estaciones intermedias.
La finalización de los trabajos de electrificación en la Línea P permite volver a poner en servicio los siguientes trenes:
· De París Este a Provins, tren XIBU, salida a las 21:47, llegada a las 23:10
· De Provins a Paris Est, el tren PIBU, salida a las 20:46, llegada a las 22:12
Tenga en cuenta que desde las 21:40, desde el lunes 3 de octubre hasta el viernes 30 de diciembre de 2022, excepto los sábados y domingos, el tráfico se interrumpe entre Paris Est y Provins. Se ha establecido un servicio de autobús sustituto para atender las estaciones intermedias.