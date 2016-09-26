El exprés del tranvía 11 y su technicentre estarán pronto en servicio

Un proyecto realizado en colaboración

La operación se está llevando a cabo como parte de una gestión conjunta de proyectos por SNCF Réseau y SNCF Mobilités:

Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) coordina los desarrollos de intermodalidad realizados alrededor de las 7 estaciones por los distintos propietarios del proyecto: SNCF Mobilités, Plaine Commune, la EPA Plaine de France, la ciudad de Le Bourget y el departamento de Val d'Oise, y financia el material rodante.

La infraestructura está financiada por 5 actores: la región de Île-de-France, Estado, los Consejos Departamentales de Seine Saint Denis (CD 93) y Val d'Oise (CD 95) y SNCF.

Île-de-France Mobilités financia completamente la adquisición del material rodante.