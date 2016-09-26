El exprés del tranvía 11 y su technicentre estarán pronto en servicio
Esta línea de tranvía se beneficiará de la nueva señalización de la red Grand Paris, que se desplegará gradualmente en toda la red de transporte público de Île-de-France.
Figuras clave:
Tramo desde Epinay sur-Seine hasta Le Bourget (fase 1):
- 10,6 km de longitud (y 28 km en total para esta línea)
- 7 emisoras, incluidas 3 nuevas
- 42.000 viajes diarios
- Conexiones con las líneas de tren B, C, D y H, el tranvía 8 y las futuras líneas de metro 16 y 17
Proyecto próximo:
- Una red con 8 líneas: las líneas A, B, C, D y E del tren RER por un lado, y las líneas L, H y J por el otro
- Un transporte de más de 250.000 pasajeros al día.
La aparición de un tranvía, la locomotora de un tren
Destinados a satisfacer la necesidad de mayor movilidad entre las redes urbana y suburbana, los trenes del Tranvía 11 combinan las ventajas del tren (velocidad) y del tranvía (confort). Este modelo de tren ligero, que circulará por las vías, tiene muchas características:
- Disposiciones modulares
- Un plan bajo para mejorar la accesibilidad
- un sistema de información visual y sonora para los pasajeros
- Una capacidad de 250 asientos, incluidos 92.
- Las grandes ventanas y el aire acondicionado favorecen el confort y un sistema integrado de videovigilancia contribuye a la seguridad en los trenes.
- iluminación y aire acondicionado que se adaptan a la luz exterior y al número de personas, respectivamente
Un tecnólogo también para acomodar el tranvía 4
Dimensionado para acomodar los trenes del tranvía 11 y del tranvía 4, el taller de mantenimiento y almacenamiento ocupará una parcela de 5 hectáreas situada en Noisy-le-Sec. En total, unas 140 personas acabarán trabajando en el sitio.
Un proyecto realizado en colaboración
La operación se está llevando a cabo como parte de una gestión conjunta de proyectos por SNCF Réseau y SNCF Mobilités:
Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) coordina los desarrollos de intermodalidad realizados alrededor de las 7 estaciones por los distintos propietarios del proyecto: SNCF Mobilités, Plaine Commune, la EPA Plaine de France, la ciudad de Le Bourget y el departamento de Val d'Oise, y financia el material rodante.
La infraestructura está financiada por 5 actores: la región de Île-de-France, Estado, los Consejos Departamentales de Seine Saint Denis (CD 93) y Val d'Oise (CD 95) y SNCF.
Île-de-France Mobilités financia completamente la adquisición del material rodante.