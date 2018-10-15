Tranvía 13 expreso: vamos a por las obras
Un proyecto esencial para los viajes "de suburbio a suburbio"
El Tranvía 13 expreso pretende ofrecer una alternativa real al coche privado para combatir la contaminación y los atascos en las Yvelines. Al conectar 3 grandes centros del departamento (Saint-Germain-en-Laye, Saint-Nom-La-Bretêche y Saint-Cyr) en 30 minutos, esta nueva línea de tranvía mejorará significativamente las condiciones de viaje para los usuarios de los suburbios exteriores.
El exprés Tranvía 13 beneficiará a 21.000 pasajeros cada día y ofrecerá conexiones con el RER A y C, así como con las líneas Transilien L, N y U. Entrará en servicio en 2021 entre Saint-Germain y Saint-Cyr y ya se están llevando a cabo estudios para una posterior ampliación hasta Achères pasando por el centro de Poissy. Se espera la declaración de utilidad pública de esta ruta urbana para finales de año.
Un proyecto que encaja armoniosamente en un patrimonio excepcional
Desde Versalles hasta Saint-Germain-en-Laye, el tren exprés Tran 13 discurre junto a lugares excepcionales. Como propietaria del proyecto, Île-de-France Mobilités está comprometida a preservarlas en la medida de lo posible. Para ello, la organización de los trabajos se llevó a cabo en consulta continua con los servicios estatales y los socios del territorio.
En primer lugar, el proyecto reutiliza y en gran medida renueva la infraestructura existente del Gran Cinturón. En total, de los 18,8 km de recorrido, más de 15 km de la línea reutilizan y modernizan las vías existentes.
Luego, por las parcelas forestales afectadas por el trabajo, cada metro cuadrado utilizado por el proyecto se compensa al menos 4 veces. Esta compensación se realiza lo más cerca posible del yacimiento, directamente en el bosque de Saint-Germain. El objetivo es replantar pero también restaurar ecológicamente parcelas degradadas, creando espacios favorables al desarrollo de la fauna local.
Finalmente, a lo largo de su diseño, los líderes del proyecto buscaron integrar cuidadosamente el proyecto en su entorno, en particular alrededor de los palacios de Versalles y Saint-Germain-en-Laye. Por ejemplo, se replantarán árboles a lo largo del andén del tranvía para recrear la perspectiva real sobre la Avenue des Loges que conduce al Château de Saint-Germain-en-Laye.
¡La obra se lanzó oficialmente!
Las obras del Tranvía 13 expreso se inauguraron oficialmente el 5 de octubre en presencia de todos los socios financiadores y propietarios del proyecto en el lugar del futuro garaje de la línea en Versalles.
Las obras avanzan bien en el futuro. La retirada de las antiguas vías de la Gran Circunvalación está en marcha y los trabajadores están preparando la construcción de la nueva infraestructura. Se estaban llevando a cabo trabajos preparatorios (limpieza y limpieza de terrenos) en Saint-Cyr y Saint-Germain-en-Laye, y el taller del taller comenzó a emerger del suelo en Versalles. ¡Nos vemos en 2021 para la puesta en marcha!
El proyecto de un vistazo
El proyecto del exprés Tranvía 13 se está llevando a cabo gracias a la financiación de la región de Île-de-France (53,2%), el Departamento de Yvelines (30%) y el Estado (16,8%) por un importe total de 306,7 millones de euros.
Además de este coste, 68,4 millones de euros para el material rodante (11 trenes) serán financiados al 100% por Île-de-France Mobilités, la autoridad organizadora de la Movilidad Sostenible en Île-de-France.