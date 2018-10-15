Tranvía 13 expreso: vamos a por las obras

Un proyecto que encaja armoniosamente en un patrimonio excepcional

Desde Versalles hasta Saint-Germain-en-Laye, el tren exprés Tran 13 discurre junto a lugares excepcionales. Como propietaria del proyecto, Île-de-France Mobilités está comprometida a preservarlas en la medida de lo posible. Para ello, la organización de los trabajos se llevó a cabo en consulta continua con los servicios estatales y los socios del territorio.

En primer lugar, el proyecto reutiliza y en gran medida renueva la infraestructura existente del Gran Cinturón. En total, de los 18,8 km de recorrido, más de 15 km de la línea reutilizan y modernizan las vías existentes.

Luego, por las parcelas forestales afectadas por el trabajo, cada metro cuadrado utilizado por el proyecto se compensa al menos 4 veces. Esta compensación se realiza lo más cerca posible del yacimiento, directamente en el bosque de Saint-Germain. El objetivo es replantar pero también restaurar ecológicamente parcelas degradadas, creando espacios favorables al desarrollo de la fauna local.

Finalmente, a lo largo de su diseño, los líderes del proyecto buscaron integrar cuidadosamente el proyecto en su entorno, en particular alrededor de los palacios de Versalles y Saint-Germain-en-Laye. Por ejemplo, se replantarán árboles a lo largo del andén del tranvía para recrear la perspectiva real sobre la Avenue des Loges que conduce al Château de Saint-Germain-en-Laye.