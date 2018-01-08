Tranvía 13 expreso fase 2: Apertura de la única investigación pública adicional sobre el proyecto el 8 de enero

Esta nueva línea satisface la necesidad esencial de facilitar el viaje entre el norte y el sur para los habitantes del departamento. El desvío a París ya no será necesario. Las conexiones entre los lugares de vida y trabajo se simplificarán, en particular gracias a las numerosas conexiones creadas con las líneas de tren A, C, L, J, U y N. Los pasajeros se beneficiarán de una mejor calidad de servicio, conexiones eficientes y tiempos de viaje más cortos.

1 proyecto se lleva a cabo en 2 fases:

Fase 1 que conecta Saint-Cyr-RER con Saint-Germain-RER, declarada de utilidad pública en febrero de 2014, cuyos trabajos comenzaron en febrero de 2017.

Fase 2 que prolonga el exprés del tranvía 13 desde Saint-Germain hasta Achères.

Este proyecto fue objeto de una consulta inicial en 2013 y luego de una investigación pública en 2014. La ruta inicial propuso entonces evitar el centro de Poissy. Tras las conclusiones de esta investigación pública, los líderes del proyecto han realizado estudios adicionales sobre la viabilidad de una ruta alternativa que permita una conexión con la estación RER de Poissy. Dadas las ventajas de la ruta urbana en Poissy respecto a la ruta inicial, especialmente en cuanto a servicio y tráfico de pasajeros, esta nueva ruta se presentó al público durante una consulta adicional en 2016.

Gracias a las lecciones aprendidas de esta consulta, el proyecto de ruta alternativa puede volver a ser sometido al público para su opinión durante esta única investigación pública adicional lanzada el 8 de febrero de 2018.

Tiene 3 objetivos:

La presentación de las ventajas y desventajas de la ruta urbana en comparación con la ruta anterior, presentada en la Investigación Pública de 2014, en cuanto al impacto del proyecto en el medio ambiente y la salud humana.

la declaración de utilidad pública del proyecto;

la compatibilidad de documentos de planificación urbana. Solo se trata del Plan Urbano Local de Saint-Germain-en-Laye.

Da tu opinión sobre el proyecto

Durante la investigación, se invita al público a:

Consulta el expediente adicional de la investigación pública

indefinidoindefinidoindefinidoindefinido

indefinidoindefinidoindefinidoindefinido Comenta el proyecto

indefinidoindefinidoindefinido

indefinidoindefinidoindefinido Deja una reseña

indefinidoindefinidoindefinidoindefinido

También es posible solicitar una cita con uno de los miembros de la comisión de investigación.

Al final de la encuesta, sus resultados contribuirán a que el prefecto elija una de las dos rutas propuestas y la declare de utilidad pública.

Toda la información disponible en www.tram13-express.fr

Contactos de prensa

–> Sébastien Mabille: 01 47 53 28 42 – [email protected]

–> Hélène Duguet: 01 82 53 80 90 – [email protected]