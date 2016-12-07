Tranvía 3: "Tengo 10 años"

Tras la puesta en servicio del primer tramo en 2006 entre Pont de Gargliano y Porte d'Ivry y el segundo entre Porte d'Ivry y Porte de la Chapelle en 2012, el tranvía 3 continúa su desarrollo hacia el oeste.

La próxima ampliación, que conectará Porte de la Chapelle con Porte d'Asnières en 2018 a lo largo de 4,3 km, está actualmente en construcción. Con la posterior ampliación hasta Porte Dauphine, el tranvía 3 recorrerá casi 30 km alrededor de la capital.

El décimo aniversario del tranvía 3 se celebrará el 13 de diciembre de 2016. Durante la primera soldadura en el lugar, estará presente Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île-de-France y de Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF).