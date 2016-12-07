Tranvía 3: "Tengo 10 años"
Ampliación hacia el oeste y primera soldadura
Tras la puesta en servicio del primer tramo en 2006 entre Pont de Gargliano y Porte d'Ivry y el segundo entre Porte d'Ivry y Porte de la Chapelle en 2012, el tranvía 3 continúa su desarrollo hacia el oeste.
La próxima ampliación, que conectará Porte de la Chapelle con Porte d'Asnières en 2018 a lo largo de 4,3 km, está actualmente en construcción. Con la posterior ampliación hasta Porte Dauphine, el tranvía 3 recorrerá casi 30 km alrededor de la capital.
El décimo aniversario del tranvía 3 se celebrará el 13 de diciembre de 2016. Durante la primera soldadura en el lugar, estará presente Valérie Pécresse, presidenta de la región de Île-de-France y de Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF).
Interconexión con un Autobús de Tránsito Rápido (BRT)
No se espera que el tranvía 3 pare en Porte Dauphine, ya que la presidencia de Île-de-France Mobilités está considerando una última ampliación que conecte ambos extremos de la línea. Los primeros estudios realizados con la ciudad de París orientan el proyecto hacia la implementación de un sistema de autobús de tránsito rápido que conectará las dos terminales de forma sencilla y rápida, mejorando al mismo tiempo el acceso al Bois de Boulogne por transporte público.
Para saber más: página web oficial