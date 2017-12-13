El tranvía 3 se extiende hasta Porte Dauphine

3,2 km y 7 estaciones nuevas más para T3

El trazado de la extensión de la T3 hacia el oeste desde la Porte d'Asnières hasta la Porte Dauphine sirve a los distritos 17 y 16 de París, así como a los municipios vecinos de Levallois-Perret y Neuilly-sur-Seine. La consulta con los habitantes realizada en 2016 y los trabajos técnicos realizados con los ayuntamientos del distrito permitieron definir una ruta definitiva que acompañe los proyectos urbanos de la ciudad de París y los proyectos de transporte en curso (nueva estación RER E en Porte Maillot). Este proyecto de ampliación se presentará durante la investigación pública que podrá llevarse a cabo en 2018.