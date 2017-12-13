El tranvía 3 se extiende hasta Porte Dauphine
3,2 km y 7 estaciones nuevas más para T3
El trazado de la extensión de la T3 hacia el oeste desde la Porte d'Asnières hasta la Porte Dauphine sirve a los distritos 17 y 16 de París, así como a los municipios vecinos de Levallois-Perret y Neuilly-sur-Seine. La consulta con los habitantes realizada en 2016 y los trabajos técnicos realizados con los ayuntamientos del distrito permitieron definir una ruta definitiva que acompañe los proyectos urbanos de la ciudad de París y los proyectos de transporte en curso (nueva estación RER E en Porte Maillot). Este proyecto de ampliación se presentará durante la investigación pública que podrá llevarse a cabo en 2018.
La extensión en algunas cifras:
- 7 nuevas estaciones separadas de media entre sí 460 m
- Otros 3,2 km
- En conexión con las líneas de metro 1, 2 y 3 y las líneas RER C y E.
- Tiempo de viaje de 12 minutos entre Porte d'Asnières y Porte Dauphine
- Se encargarán 8 trenes nuevos para prestar el servicio (aproximadamente 30 millones de euros financiados por Île-de-France Mobilités)
- Un tranvía cada 4 minutos en hora punta
- 165 millones de euros, el presupuesto del proyecto (+/- 15%) financiado por el Estado, la región de Île-de-France y la ciudad de París
- 59.000 pasajeros por día (días laborables)
La ruta de la ampliación del tranvía 3b:
Ruta del tranvía 3b. Los nombres de las estaciones son: Porte Dauphine, Bruix-Lao, Porte Maillot, Porte des Ternes, Porte de Villiers, Porte de Champerret, Porte de Courcelles y Porte d'Asnières.