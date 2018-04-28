Tranvía, la red se está expandiendo en Île-de-France
La red de tranvías se está expandiendo en Île-de-France. En 2022: 246 km de líneas, 13 líneas para conectar los territorios.
- En 2016: 105 km de líneas / 8 líneas en servicio
- En 2022: 246 km de líneas / 13 líneas para conectar los territorios
- Tranvía 1: Noisy-le-Sec • Asnières – Gennevilliers – Les Courtilles. En proyecto: Ampliación entre Noisy-le-Sec y Val de Fontenay - Extensión entre Asnières – Gennevilliers – Les Courtilles y Colombes – Gabriel Péri
- Tranvía 2: Porte de Versalles • Pont de Bezons
- Tranvía 3: Pont du Garigliano • Porte de Vincennes - Porte de Vincennes • Porte de la Chapelle
- Tranvía 4: Aulnay-sous-Bois • Bondy
- Tranvía 5: Mercado de Saint-Denis • Garges-Sarcelles
- Tranvía 6: Châtillon • Robert Wagner (Vélizy) • Viroflay
- Tranvía 7: Villejuif • Porte de l'Essonne (Athis-Mons)
- Tranvía 8: Saint-Denis • Épinay-sur-Seine / Villetaneuse
- Tranvía 9: Porte de Choisy • Orly Ville
- Tranvía 10: Antony (La Croix de Berny) • Clamart (Place du Garde)
- Tranvía 11: Sartrouville • Noisy-le-Sec - (Tangentielle Nord)
- Tranvía 12: Massy-Palaiseau • Évry-Courcouronnes (Tranvía Massy - Évry)
- Tranvía 13: Saint-Cyr • Achères Ville (Tangentielle Ouest)