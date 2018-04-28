Tranvía, la red se está expandiendo en Île-de-France

Infografía: La red de tranvías en Île-de-France
La red de tranvías se extiende hasta Île-de-France © STIF / región de Île-de-France

La red de tranvías se está expandiendo en Île-de-France. En 2022: 246 km de líneas, 13 líneas para conectar los territorios.

  • En 2016: 105 km de líneas / 8 líneas en servicio
  • En 2022: 246 km de líneas / 13 líneas para conectar los territorios
  • Tranvía 1: Noisy-le-Sec • Asnières – Gennevilliers – Les Courtilles. En proyecto: Ampliación entre Noisy-le-Sec y Val de Fontenay - Extensión entre Asnières – Gennevilliers – Les Courtilles y Colombes – Gabriel Péri
  • Tranvía 2: Porte de Versalles • Pont de Bezons
  • Tranvía 3: Pont du Garigliano • Porte de Vincennes - Porte de Vincennes • Porte de la Chapelle
  • Tranvía 4: Aulnay-sous-Bois • Bondy
  • Tranvía 5: Mercado de Saint-Denis • Garges-Sarcelles
  • Tranvía 6: Châtillon • Robert Wagner (Vélizy) • Viroflay
  • Tranvía 7: Villejuif • Porte de l'Essonne (Athis-Mons)
  • Tranvía 8: Saint-Denis • Épinay-sur-Seine / Villetaneuse
  • Tranvía 9: Porte de Choisy • Orly Ville
  • Tranvía 10: Antony (La Croix de Berny) • Clamart (Place du Garde)
  • Tranvía 11: Sartrouville • Noisy-le-Sec - (Tangentielle Nord)
  • Tranvía 12: Massy-Palaiseau • Évry-Courcouronnes (Tranvía Massy - Évry)
  • Tranvía 13: Saint-Cyr • Achères Ville (Tangentielle Ouest)