T10: una nueva línea de tranvía entre Antony y Clamart

Un curso que apoya el dinamismo local

Fruto de un conocimiento avanzado en diseño arquitectónico e ingeniería energética y medioambiental, la nueva línea de tranvía T10 forma parte del deseo de modernizar la red de transporte de Île-de-France.

Con un tranvía cada seis minutos en hora punta, la línea T10 pretende apoyar el atractivo de la región, en particular conectando los principales centros de salud y economía como el hospital de Béclère y el centro de negocios Noveos.

Sus 6,8 km conectan Antony con Clamart, pasando por Châtenay-Malabry y Le Plessis-Robinson, con una promesa esencial: ofrecer una alternativa al coche gracias al transporte público 100% eléctrico.