T10: una nueva línea de tranvía entre Antony y Clamart
Este es un nuevo hito para la movilidad en la región de Île-de-France: el 24 de junio de 2023, Île-de-France Mobilités inauguró la línea de tranvía T10, que conecta Antony con Clamart en 21 minutos. Muy esperada por los usuarios, esta línea interrumpida por 13 estaciones debería acoger a 25.000 pasajeros al día. Presentaciones.
Una nueva línea de tranvía en el sur de los Hauts-de-Seine
El lanzamiento de la línea T10 es la culminación de seis años de trabajo bajo la gestión del proyecto del Departamento de Hauts-de-Seine, encargado de la gestión de proyectos relacionados con la integración y desarrollo urbano, y de Île-de-France Mobilités, encargado de la gestión del sistema de transporte (andén del tranvía, estaciones, trenes), del taller-garaje del lugar, así como de la adquisición de material rodante.
Un curso que apoya el dinamismo local
Fruto de un conocimiento avanzado en diseño arquitectónico e ingeniería energética y medioambiental, la nueva línea de tranvía T10 forma parte del deseo de modernizar la red de transporte de Île-de-France.
Con un tranvía cada seis minutos en hora punta, la línea T10 pretende apoyar el atractivo de la región, en particular conectando los principales centros de salud y economía como el hospital de Béclère y el centro de negocios Noveos.
Sus 6,8 km conectan Antony con Clamart, pasando por Châtenay-Malabry y Le Plessis-Robinson, con una promesa esencial: ofrecer una alternativa al coche gracias al transporte público 100% eléctrico.
Una línea que redibuja el territorio urbano
La apertura de la línea de tranvía T10 es también una oportunidad para reinventar el paisaje urbano del sur de Hauts-de-Seine, mediante la creación de nuevos carriles de tráfico, carriles bici optimizados y aceras ensanchadas para la comodidad de todos los usuarios.
Además, fieles a los orígenes verdes del departamento, los alrededores de la línea cuentan con diversas áreas de paisajismo, con un andén vegetado y árboles plantados. Un enfoque totalmente alineado con la preservación de la biodiversidad local. Cabe señalar que, de acuerdo con la ley de protección de la naturaleza, los líderes del proyecto se han comprometido a evitar, reducir y compensar los impactos del proyecto en su medio ambiente.
Por último, las estaciones de cada parada han sido diseñadas con su propia identidad, cada una equipada con mobiliario urbano estético que defienda esta proximidad al entorno.
El T10: un tranvía al servicio de la experiencia del pasajero
Fiel a su posición histórica como servicio público, Île-de-France Mobilités ha encargado trenes cómodos, elegantes y seguros.
Así, la luz ha sido diseñada especialmente para servir como una firma y acompañar el viaje de todos: una tira de luz de 85 metros lineales rodea el vehículo: un cambio de luz señala la apertura y cierre de las puertas, un anillo de luz proporciona iluminación adicional en las zonas de tráfico interés.
Espaciosos, los trenes pueden acomodar a 314 usuarios y tienen 73 asientos, incluidos 9 reservados para personas con movilidad reducida. Además, los bancos del tren cuentan con 32 enchufes USB para todos los usos.
Un taller-garaje a la vanguardia de la innovación
El centro neurálgico del tranvía T10, el Sitio de Mantenimiento y Almacenamiento Châtenay-Malabry (SMR), fue diseñado por el consorcio AIA tras un concurso de arquitectura.
Este taller-garaje, esencial para el correcto funcionamiento de la línea, se distingue por un diseño que encaja perfectamente en su entorno y por un lugar importante dedicado a la tecnología.
Así, un pabellón de mantenimiento de 7.500 m2, una estación de servicio con estaciones de lavado, engrasado y chorro de arena, y 7 carriles de almacenamiento que permiten aparcar los trenes fuera de los periodos de operación, conforman este parque de poco más de 3,5 hectáreas.
Equipado con sistemas eficientes de ventilación, calefacción y producción de energía, el SMR también ha sido objeto de una doble certificación medioambiental: la etiqueta BEPOS y la certificación BREEAM Good.
Toda la información sobre el T10 en la app Île-de-France Mobilités
Horarios, información de tráfico, cuenta de Twitter: encuentra todas las noticias del T10 en la app Île-de-France Mobilités