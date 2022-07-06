T13: ¡vamos a por el nuevo tranvía entre Saint-Cyr y Saint-Germain!
6 de julio de 2022, 18:00: subes al tranvía T13...
¡Y eso es todo, por fin ha llegado! Le has visto conducir vacío, probar durante meses. Te has acostumbrado a su presencia en las calles, a lo largo de las carreteras, a través de los paisajes excepcionales que salpican los 18,8 kilómetros que separan Saint-Germain-en-Laye de Saint-Cyr-l'École. Y ahora es tuyo, todos los días, todo el año.
¡De Saint-Cyr-l'École a Saint-Germain-en-Laye en 30 minutos!
El tranvía T13 deja ahora Saint-Cyr a solo 30 minutos de Saint-Germain... sin contaminar, sin gastar más que un pase Navigo o un billete. Suficiente para dejar finalmente el coche en el garaje.
Actualmente conecta siete municipios (Saint-Germain-en-Laye, Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Bailly, Noisy-le-Roi, Versalles, Saint-Cyr-l'École).
El tranvía T13 en cifras: 18,8 km de línea entre Saint-Germain-en-Laye y Saint-Cyr-l'École, 12 estaciones, incluidas 7 creadas, 7 municipios atendidos, 30 minutos entre Saint-Germain RER y Saint-Cyr RER
El T13: un tranvía en tu vida diaria
El tranvía T13 es en realidad un "tranvía-tren". Esto significa que circula tanto en la ciudad (en modo tranvía, en vías urbanas dedicadas) como en la Red Ferroviaria Nacional de la Grande Ceinture Ouest (en modo tren).
Cinco estaciones de esta Grande Ceinture Ouest han sido remodeladas para acomodar la T13: Noisy-le-Roi, Saint-Nom-la-Bretèche – Forêt de Marly, Mareil-Marly, Fourqueux – Bel Air y Lisière Pereire (las otras siete estaciones de la ruta ya han sido creadas).
Cita / ¿Qué cambiará la llegada del tranvía T13 en tu vida diaria? "Tomaré el tranvía desde Saint-Nom-la-Bretèche hasta Saint-Germain-en-Laye, donde estudio la escuela. Avanzaré más rápido y de una manera más respetuosa con el medio ambiente. Estoy deseando probarlo" Alexandros, 11 años, Saint-Nom-la-Bretèche
Una carrera excepcional, un legado respetado
Entre Saint-Cyr l'École y Saint-Germain-en-Laye, la ruta T13 serpentea por lugares históricos y naturales que son el orgullo de Île-de-France.
Desde el Château de Saint-Germain-en-Laye, hasta la Avenue des Loges y su alineación de árboles, pasando por el bosque de Saint-Germain, la llanura de Versalles y su excepcional perspectiva con el castillo: todos estos magníficos lugares se conservan gracias a la llegada de un tranvía T13, cuya integración se ha trabajado en consulta con todos los actores públicos y privados implicados.