T13: ¡vamos a por el nuevo tranvía entre Saint-Cyr y Saint-Germain!

El T13: un tranvía en tu vida diaria

El tranvía T13 es en realidad un "tranvía-tren". Esto significa que circula tanto en la ciudad (en modo tranvía, en vías urbanas dedicadas) como en la Red Ferroviaria Nacional de la Grande Ceinture Ouest (en modo tren).

Cinco estaciones de esta Grande Ceinture Ouest han sido remodeladas para acomodar la T13: Noisy-le-Roi, Saint-Nom-la-Bretèche – Forêt de Marly, Mareil-Marly, Fourqueux – Bel Air y Lisière Pereire (las otras siete estaciones de la ruta ya han sido creadas).