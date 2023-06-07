¡Tranvía-tren T12: la apertura de la línea está próxima!
Es el tramo final del tranvía-tren T12, el nuevo tranvía en Essonne que conectará Massy con Evry-Courcouronnes. Las obras de construcción están a punto de finalizar, ya que tras 3 meses de pruebas dinámicas realizadas en toda la línea desde el 7 de junio, ahora comenzará la prueba en seco, a partir del 11 de septiembre.
¿Cuál es el propósito de estos ensayos? Revisa el funcionamiento del equipo (sistema de frenos, integración en las estaciones, señalización, etc.), valida la correcta circulación de los trenes en la línea y forma a los 58 maquinistas que serán reclutados para conducir.
T12: vamos a hacer la prueba
Tras las pruebas dinámicas que tuvieron lugar durante todo el verano, el 11 de septiembre de 2023, comienza la última fase de pruebas en la T12: ¡la prueba en seco !
Pruebas en condiciones reales sin pasajeros a bordo que permitirán:
- Prueba todos los escenarios de interrupción del tráfico,
- Para revisar una última vez todo el equipode los 25 trenes planificados en total en la línea.
Tranvía-tren T12: preséntate
Una línea local que servirá a los 12 municipios de Essonne (91) entre Massy y Évry-Courcouronnes, el tranvía T12 facilitará la movilidad de los residentes de Essonne en el departamento y entre los principales centros de actividad, sin necesidad de volver a pasar por París.
100% eléctrico y accesible para personas con discapacidad, el T12 es una buena alternativa al coche privado. También facilita las opciones de conexión entre los diferentes modos de transporte público (RER B, C, D, líneas de autobús, Tzen 4 y metro 18).
¿Qué es un tranvía-tren?
El tranvía-tren T12 es un tranvía "como ningún otro".
¿Para qué? ¡Puede circular tanto por vías convencionales como por vías férreas ! En el caso de la T12, por ejemplo, circulará por la red ferroviaria entre Massy-Palaiseau y Epinay-sur-Orge en la línea RER C.
El tranvía-tren T12 en pocas cifras
El tranvía-tren T12 es:
- 16 estaciones equipadas (refugios de cristal, asientos, verdiza, pantalla de exhibición, etc.), incluyendo 11 estaciones nuevas y 5 existentes en la renovada línea RER C,
- 12 municipios del Essonne cruzaban : Massy, Palaiseau, Champlan, Longjumeau, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Vitry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis y Evry-Courcouronnes.
- 1 tren cada 10 minutos en hora punta,
- 40.000 pasajeros por día,
- Un servicio los 7 días de la semana, de 5:30 a.m. a 00:30 a.m.,
- 25 trenes financiados al 100% por Île-de-France Mobilités,
- 20 pantallas de información para pasajeros ,
- ¡Un tranvía eléctrico 100% accesible!