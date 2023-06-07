¡Tranvía-tren T12: la apertura de la línea está próxima!

Tranvía-tren T12: preséntate

Una línea local que servirá a los 12 municipios de Essonne (91) entre Massy y Évry-Courcouronnes, el tranvía T12 facilitará la movilidad de los residentes de Essonne en el departamento y entre los principales centros de actividad, sin necesidad de volver a pasar por París.

100% eléctrico y accesible para personas con discapacidad, el T12 es una buena alternativa al coche privado. También facilita las opciones de conexión entre los diferentes modos de transporte público (RER B, C, D, líneas de autobús, Tzen 4 y metro 18).

¿Qué es un tranvía-tren?

El tranvía-tren T12 es un tranvía "como ningún otro".

¿Para qué? ¡Puede circular tanto por vías convencionales como por vías férreas ! En el caso de la T12, por ejemplo, circulará por la red ferroviaria entre Massy-Palaiseau y Epinay-sur-Orge en la línea RER C.

El tranvía-tren T12 en pocas cifras

El tranvía-tren T12 es: