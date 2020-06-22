Tarjeta Scol'R 2020-2021, es hora de inscribirse en los circuitos escolares especiales

Una vez iniciado sesión en tu cuenta de transporte:

Para renovar la suscripción de un niño registrado el año pasado, haga clic en Renovar una tarjeta SCOL'R

Para inscribir a un niño que nunca haya utilizado las rutas escolares especiales, haga clic en Primera inscripción para el transporte escolar.

Una vez que tu solicitud de transporte haya sido realizada (y validada por tu organizador local, si procede), tendrás acceso a los métodos de pago online para tu transporte. En cuanto recibas el pago, la tarjeta SCOL'R de tu hijo te será enviada por correo.

Le informamos que probablemente se aplicará una tasa de 20€ por registro tardío para cualquier solicitud realizada después del 31/07/2020, por lo que le animamos a que realice su solicitud lo antes posible.

También puedes encontrar el enlace a la plataforma de inscripción, una guía y el formulario de inscripción por correo en esta página.

La tarjeta SCOL'R Junior, para niños menores de 11 años y todos los escolares.

Desde el inicio del curso escolar 2020, los alumnos elegibles según el reglamento regional para circuitos escolares especiales y menores de 11 años al 31 de diciembre, o matriculados en primaria, se benefician de la tarjeta SCOL'R Junior, cuyo precio se fija en 24 €. La suscripción a la tarjeta SCOL'R Junior se realiza de la misma manera que para una tarjeta clásica de SCOL'R, según las instrucciones de uso indicadas anteriormente.

Además, Île-de-France Mobilités ofrece un reembolso del 100% del pase Imagine R Junior para los titulares de una tarjeta Scol'R Junior menores de 11 años.

Los niños que poseen una tarjeta Scol'R Junior pero tienen más de 11 años (debido a una repetición) se benefician de un reembolso por un pase Imagine R School.

El paquete imagine R permite viajar ilimitado por toda Île-de-France, en todos los modos (excepto Orlyval).

Consulta aquí los términos del reembolso