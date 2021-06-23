Tarjeta Scol'R 2021-2022, es hora de inscribirse en los circuitos escolares especiales
Inicia sesión en tu cuenta de transporte
Te recordamos que, en la medida en que tu hijo estuvo registrado en las rutas especiales el año pasado, te beneficias de una cuenta de transporte en el portal Île-de-France Mobilités. Gracias por iniciar sesión en el portal usando el nombre de usuario y la contraseña de esta cuenta.
Si has perdido tu nombre de usuario y/o contraseña, haz clic en "¿Olvidaste tu nombre de usuario o contraseña?". Podrás introducir la dirección de correo electrónico utilizada para el último registro; Entonces recibirás un correo electrónico con tu nombre de usuario y un enlace para restablecer tu contraseña.
Si ya no utiliza la dirección de correo electrónico que introdujo el año pasado al crear su cuenta de transporte, por favor envíe un correo mencionando la nueva dirección de correo que se asignará a su cuenta, así como el nombre de pila, apellido y fecha de nacimiento de su hijo, a uno de los contactos que aparecen a continuación:
- Si vives en el departamento de Essonne: [email protected]
- Si vives en el departamento de Seine-et-Marne: [email protected]
- Si vives en el departamento de Val d'Oise: [email protected]
- Si vives en el departamento de Yvelines: [email protected]
Solicita una tarjeta SCOL'R para tu hijo
Una vez iniciado sesión en tu cuenta de transporte:
- Para renovar la suscripción de un niño registrado el año pasado, haga clic en Renovar una tarjeta SCOL'R
- Para inscribir a un niño que nunca haya utilizado las rutas escolares especiales, haga clic en Primera inscripción para el transporte escolar.
Una vez que tu solicitud de transporte haya sido realizada (y validada por tu organizador local, si procede), tendrás acceso a los métodos de pago online para tu transporte. En cuanto recibas el pago, la tarjeta SCOL'R de tu hijo te será enviada por correo.
Le informamos que se puede aplicar una multa de 20€ por retraso de registro por cualquier solicitud realizada después del 31/07/2021, por lo que le animamos a que haga su solicitud lo antes posible.
La tarjeta SCOL'R Junior, para niños menores de 11 años y todos los escolares.
Los alumnos elegibles, según el reglamento regional para circuitos escolares especiales , menores de 11 años al 31 de diciembre, o en primaria, se benefician de la tarjeta SCOL'R Junior, cuyo precio se fija en 24 €. La suscripción a la tarjeta SCOL'R Junior se realiza de la misma manera que para una tarjeta clásica de SCOL'R, según las instrucciones de uso indicadas anteriormente.