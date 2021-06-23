Tarjeta Scol'R 2021-2022, es hora de inscribirse en los circuitos escolares especiales

Inicia sesión en tu cuenta de transporte

Te recordamos que, en la medida en que tu hijo estuvo registrado en las rutas especiales el año pasado, te beneficias de una cuenta de transporte en el portal Île-de-France Mobilités. Gracias por iniciar sesión en el portal usando el nombre de usuario y la contraseña de esta cuenta.

Si has perdido tu nombre de usuario y/o contraseña, haz clic en "¿Olvidaste tu nombre de usuario o contraseña?". Podrás introducir la dirección de correo electrónico utilizada para el último registro; Entonces recibirás un correo electrónico con tu nombre de usuario y un enlace para restablecer tu contraseña.

Si ya no utiliza la dirección de correo electrónico que introdujo el año pasado al crear su cuenta de transporte, por favor envíe un correo mencionando la nueva dirección de correo que se asignará a su cuenta, así como el nombre de pila, apellido y fecha de nacimiento de su hijo, a uno de los contactos que aparecen a continuación:

Si vives en el departamento de Essonne: [email protected]

Si vives en el departamento de Seine-et-Marne: [email protected]

Si vives en el departamento de Val d'Oise: [email protected]

Si vives en el departamento de Yvelines: [email protected]

Solicita una tarjeta SCOL'R para tu hijo