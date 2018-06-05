Mientras esperan el tranvía 10, prioridad para el medio ambiente
Un enfoque orientado ante todo a evitar impactos
Para cada proyecto de infraestructura realizado en Francia, la ley exige que los propietarios se comprometan a reducir el impacto del proyecto en el medio ambiente. Como parte de Tranvía 10, Île-de-France Mobilités y el Consejo Departamental de Hauts-de-Seine se han comprometido a ir más allá de sus obligaciones legales para diseñar un proyecto de muy alta calidad ambiental.
En primer lugar, se trata de evitar los impactos siempre que sea posible. Esto se prepara desde las primeras fases de los estudios, asegurando que el tranvía reutilice la mayoría de las vías existentes y tenga solo un impacto marginal en las áreas naturales y los hábitats de especies protegidas.
Cuando los impactos son lamentablemente inevitables, debemos intentar limitarlos. Para ello, Île-de-France Mobilités cuenta con el apoyo de un ecólogo que se encarga del seguimiento ambiental de la obra. Tan pronto como se identifica un impacto, se toman medidas para reducir su alcance: talando árboles fuera de los periodos de anidación, instalando lonas para evitar la migración de anfibios hacia las zonas en construcción o instalando refugios para ciertas especies vulnerables como los erizos.
Finalmente, se contempla una compensación medioambiental como parte del proyecto. Como la construcción de la línea requiere la limpieza de 3,5 hectáreas de parcelas arboladas, Île-de-France Mobilités se ha comprometido a replantar 12 hectáreas de bosque en otras partes de la región. El proyecto también contribuye al fondo estratégico de madera y bosques.
Un proyecto que contribuye a la regeneración del bosque y a la protección de la fauna local
Como parte del proceso de compensación ambiental para el proyecto Tranvía 10, Île-de-France Mobilités se ha comprometido a restaurar varias parcelas actualmente degradadas en el bosque de Verrières. Se refieren a cuatro parcelas situadas cerca de la ruta, en el Bois de la Béguinière y el Bois du Carreau. El proyecto de restauración se llevó a cabo en colaboración con el Consejo Nacional para la Protección de la Naturaleza.
Al restaurar las zonas forestales que actualmente se encuentran en mal estado, este trabajo creará mejores hábitats y condiciones de reproducción para la fauna local al diversificar los entornos boscosos actuales. En el programa: delimitación de islas donde los árboles pueden crecer sin intervención humana, desarrollo de claros y bordes, diversificación de las especies presentes... Todo este trabajo se realiza con técnicas que respetan los suelos forestales e incluso con tracción animal cuando es posible.
El proyecto del Tranvía 10 también tiene como objetivo proteger a las especies protegidas que viven cerca de las plantas.Entre las especies a monitorizar, varios erizos europeos anidan en Clamart, cerca de la futura estación "Jardin Parisien". Se han instalado cinco refugios en el cementerio del Parque y en el Área Natural Sensible del Promenade des Quatre Forêts. Están construidos de madera: primero tres troncos en el suelo formando un triángulo, manteniendo una entrada de 20 cm, y luego el tejado, cubierto de ramas. Así, los erizos pueden refugiarse en áreas protegidasy desplazarse evitando las carreteras, la principal causa de mortalidad del animal en zonas urbanas.
Por último, dado que las obras del tranvía pueden ser muy disruptivas para las especies locales, se están llevando a cabo acciones específicas para evitar que los animales se acerquen al lugar. Por ejemplo, se instaló una lona protectora en el bosque de Verrières aguas arriba de la obra para asegurar que los anfibios no migren a zonas afectadas por las obras en el lugar de mantenimiento y almacenamiento.
El proyecto de un vistazo
El tranvía 10 conectará La Croix de Berny (Antony) con la Place du Garde (Clamart), dando servicio también a las localidades de Châtenay-Malabry y Plessis-Robinson. Esta nueva línea reforzará la oferta de transporte en el sur de Hauts-de-Seine y apoyará proyectos urbanos en este sector en rápido desarrollo.
Ofrecerá conexiones con el recién puesto en marcha Tranvía 6, así como con el RER B y el autobús TVM en La Croix de Berny.
El proyecto está dirigido por Île-de-France Mobilités, que también es la gestora del proyecto junto con el Departamento de Hauts-de-Seine. Representa una inversión de 350 millones de euros financiada por la región de Île-de-France (49%), el Estado (21%) y el departamento de Hauts-de-Seine (30%).
El material rodante (13 trenes nuevos), que supone una inversión de 35 millones de euros y la operación de la futura línea, están financiados al 100% por Île-de-France Mobilités.