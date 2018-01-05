[El trabajo avanza] Nueva rama del tranvía 4
En toda la nueva sección, las futuras vías empiezan a tomar forma. La colocación de las vías sigue en curso en los 4 municipios afectados por los lugares de trabajo, realizándose infraestructuras o trabajos preparatorios según el sector. En Montfermeil, por ejemplo, se realizarán obras de infraestructura en la Rue de l'Église hasta finales de marzo de 2018, mientras que otras obras de la misma naturaleza en el Boulevard de la République en Livry-Gargan se llevarán a cabo hasta el próximo febrero.
Los futuros trenes del Tranvía 4 que circularán por estas nuevas vías funcionarán con electricidad. A lo largo de la nueva rama se instalarán 4 subestaciones eléctricas para suministrar energía a estos trenes. Este trabajo continuará a lo largo del año.
Los primeros trenes ya han sido recibidos en el centro de mantenimiento de Noisy-le-Sec.
El proyecto en un vistazo
La creación de esta nueva rama tiene como objetivo abrir la meseta de Clichy-sous-Bois y Montfermeil sirviendo a 4 municipios: Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois y Montfermeil. Se crearán 11 nuevas estaciones: République Marx Dormoy, Léon Blum, Maurice Audin, Clichy-sous-Bois Mairie, Romain Rolland, Clichy Montfermeil, Notre-Dame des Anges, Daniel Perdrigé, Paul Bert, Arboretum y Hôpital de Montfermeil (los nombres son provisionales).
Ruta del tranvía 4. 93, Tren B E, Metro 15 16, Bus Tzen3
Desde Bondy, uno de dos trenes se dirigirá a Montfermeil para tomar la nueva rama, es decir, 6,5 km de vía nueva para un tiempo de viaje de unos 30 minutos. Se esperan 37.000 pasajeros cada día en este nuevo tramo. Esta cifra también podría aumentar con la llegada en 2023 de la línea 16 del Metro a la futura estación Clichy Montfermeil.
La puesta en marcha de esta nueva rama está prevista para 2019.
El proyecto está siendo llevado a cabo por varios propietarios del proyecto: Île-de-France Mobilités es responsable de la coordinación general del proyecto (cumplimiento del programa, calendario, costes, etc.), así como de la construcción del tramo urbano; SNCF Réseau y SNCF Mobilités son también los propietarios del proyecto para la parte situada en la red ferroviaria nacional.
El proyecto está financiado por el Estado en un 37%, la región de Île-de-France con un 49% y la SNCF con un 14%, por un importe de 270 millones de euros. El material rodante de la nueva rama, que representa una inversión de 100 millones de euros, así como la operación, están financiados al 100% por Île-de-France Mobilités.
Infografía: La financiación y los actores del proyecto. Infraestructuras, es decir, 270 millones de euros, tranvías es decir, 100 millones de euros, operación (coste estimado en progreso)
Para más información, puedes visitar la web dedicada al proyecto: www.tramway-t4.fr.
Créditos de las fotos: DR STIF / Visual del tranvía (fotografía no contractual) / Las ilustraciones se presentan solo para fines de entrada / Fotógrafos: Gérard Rollando y Laurent Hazgui.