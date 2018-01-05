[El trabajo avanza] Nueva rama del tranvía 4

Desde Bondy, uno de dos trenes se dirigirá a Montfermeil para tomar la nueva rama, es decir, 6,5 km de vía nueva para un tiempo de viaje de unos 30 minutos. Se esperan 37.000 pasajeros cada día en este nuevo tramo. Esta cifra también podría aumentar con la llegada en 2023 de la línea 16 del Metro a la futura estación Clichy Montfermeil.

La puesta en marcha de esta nueva rama está prevista para 2019.

El proyecto está siendo llevado a cabo por varios propietarios del proyecto: Île-de-France Mobilités es responsable de la coordinación general del proyecto (cumplimiento del programa, calendario, costes, etc.), así como de la construcción del tramo urbano; SNCF Réseau y SNCF Mobilités son también los propietarios del proyecto para la parte situada en la red ferroviaria nacional.

El proyecto está financiado por el Estado en un 37%, la región de Île-de-France con un 49% y la SNCF con un 14%, por un importe de 270 millones de euros. El material rodante de la nueva rama, que representa una inversión de 100 millones de euros, así como la operación, están financiados al 100% por Île-de-France Mobilités.