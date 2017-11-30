[El trabajo avanza] Preparación del terreno para el futuro Tranvía 10

Las nuevas estaciones serán totalmente accesibles para personas con movilidad reducida y ofrecerán un servicio de alta calidad (máquinas expendedoras de billetes de transporte, videovigilancia, paneles informativos, aparcamiento para bicicletas, etc.). También se instalarán espacios seguros Véligo en los dos terminales. En el lado de transbordo, el tranvía 10 conectará con el tranvía 6 en la estación Hôpital Béclère y con el RER B y el autobús TVM en la estación La Croix de Berny.

Île-de-France Mobilités y el Departamento de Hauts-de-Seine son ambos propietarios del proyecto, el primero para la construcción del sistema de transporte (el andén del tranvía, las estaciones y los postes de la catenaria), y el segundo para la integración urbana y el desarrollo viario.

El tranvía 10 está financiado por la región de Île-de-France (49%), el departamento de Hauts-de-Seine (30%) y el Estado (21%).

La explotación de la línea (mantenimiento, recursos humanos, videovigilancia, etc.) así como los tranvías que circularán por ella, están financiados al 100% por Île-de-France Mobilités.