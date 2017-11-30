[El trabajo avanza] Preparación del terreno para el futuro Tranvía 10
Antes de colocar las vías y llevar a cabo las instalaciones finales de la nueva línea, los desarrollos deben realizarse de antemano, y en particular de forma subterránea. De hecho, las redes existentes (agua potable, aguas residuales, electricidad, teléfono, gas) situadas bajo el futuro andén del tranvía deben trasladarse para permitir la instalación de las vías y estaciones, pero también los accesos para el mantenimiento de las futuras instalaciones. Estas redes adoptan la forma de tuberías enterradas a diferentes profundidades que deben desviarse del camino que tomará el tranvía.
Infografía: Desvío de redes subterráneas hacia obras de tranvías. Antes y después
Prevista hasta 2019, esta obra de desviación está siendo realizada por los concesionarios de las distintas redes: Bouygues Telecom, Veolia, RTE (Réseau de Transport d'Electricité) y SEDIF (Syndicat des Eaux d'Île-de-France). Al mismo tiempo, el Departamento de Hauts-de-Seine aprovechará la oportunidad para renovar y mejorar ciertas redes existentes no afectadas por la llegada del tranvía 10, como el desarrollo de un nuevo colector de agua de lluvia en Châtenay-Malabry.
Las obras de infraestructura en el tranvía 10, la construcción del andén, la colocación de las vías y las catenarias, así como las estaciones, comenzarán en 2019. La puesta en servicio está prevista para 2023.
El proyecto de un vistazo
La futura línea del tranvía 10 servirá a cuatro municipios del departamento de Hauts-de-Seine (Antony, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson, Clamart) conectando las estaciones La Croix de Berny en Antony y Place du Garde en Clamart. En total, 14 estaciones conformarán la línea con una longitud de 8,2 km y un tiempo de viaje de unos 25 minutos. Se esperan cerca de 25.000 pasajeros cada día.
Ruta del pasaje del tranvía 10 y nombres de las paradas. Los nombres de las estaciones son provisionales
Las nuevas estaciones serán totalmente accesibles para personas con movilidad reducida y ofrecerán un servicio de alta calidad (máquinas expendedoras de billetes de transporte, videovigilancia, paneles informativos, aparcamiento para bicicletas, etc.). También se instalarán espacios seguros Véligo en los dos terminales. En el lado de transbordo, el tranvía 10 conectará con el tranvía 6 en la estación Hôpital Béclère y con el RER B y el autobús TVM en la estación La Croix de Berny.
Île-de-France Mobilités y el Departamento de Hauts-de-Seine son ambos propietarios del proyecto, el primero para la construcción del sistema de transporte (el andén del tranvía, las estaciones y los postes de la catenaria), y el segundo para la integración urbana y el desarrollo viario.
El tranvía 10 está financiado por la región de Île-de-France (49%), el departamento de Hauts-de-Seine (30%) y el Estado (21%).
La explotación de la línea (mantenimiento, recursos humanos, videovigilancia, etc.) así como los tranvías que circularán por ella, están financiados al 100% por Île-de-France Mobilités.
Infografía: Costes y financiación. Infraestructuras: construcción de obras, ferrocarriles, urbanismo (pavimentos, carreteras, etc.) y estructuras de ingeniería 21%, 30% del departamento de Haute-de-Seine, es decir, 351 millones de euros sin impuestos. Material rodante: es decir, tranvías 100% en Île-de-France. La operación, es decir, el mantenimiento de vehículos y estaciones, recursos humanos, videovigilancia, etc. 100% en Île-de-France.
Para más información, puedes visitar la página web dedicada al proyecto: http://www.tram10.fr
