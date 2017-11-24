[El trabajo avanza] Extensión de la línea 12 del metro
La excavación de las dos futuras estaciones se está llevando a cabo en un entorno muy especial. Como los suelos de Aubervilliers están bañados por el nivel freático, los equipos del proyecto tuvieron que encontrar una solución para estabilizar el terreno durante la excavación y evitar cualquier infiltración de agua. Se eligió la técnica de congelación del suelo para responder a este problema.
A una profundidad de 20 metros, se construyeron 3 tímpanos (enlace entre el túnel y las estaciones): el tímpano norte de la estación Aimé Césaire y los dos tímpanos de la Mairie d'Aubervilliers. Desde el interior del túnel, se perforaron casi 250 pozos para poder insertar 240 tubos de congelación interconectados (80 tubos por tímpano) en el subsuelo, mantenidos 24/7 a -35°. El terreno congelado es más estable, lo que permite la construcción de la base de la estación y las paredes finales de conexión de los tímpanos y el túnel.
Este verdadero "escudo de hielo" se mantendrá hasta finales de 2017 para la estación Aimé Césaire y principios de 2018 para la Mairie d'Aubervilliers, hasta que se complete esta fase de trabajos. Luego será el momento de llevar a cabo el diseño interior y el equipamiento de las estaciones con la intención de ponerlas en funcionamiento.
Puedes ver todo el proceso en imágenes en este vídeo:
El proyecto en un vistazo
Tras una primera ampliación entre Porte de la Chapelle y Front Populaire inaugurada en 2012, se están construyendo 3 km y 2 nuevas estaciones: Aimé Césaire y Mairie d'Aubervilliers. Esta nueva ampliación permitirá situar el centro de Aubervilliers a menos de 10 minutos de París y servir mejor a la Plaine Saint-Denis. Casi 37.000 pasajeros utilizarán esta extensión cada día, y aún más cuando la línea 12 conecte con la futura línea 15 del metro Grand Paris Express para 2025.
Los trabajos comenzaron en 2016, con la puesta en marcha prevista para finales de 2019.
RATP y Île-de-France Mobilités, respectivamente el propietario del proyecto y la autoridad organizadora, lideran el proyecto. La RATP es responsable de la construcción de la ampliación (infraestructura y sistema de transporte) y Île-de-France Mobilités se asegura de que el proyecto se desarrolle sin problemas y que se respeten los costes y los plazos.
El proyecto para ampliar la línea 12 está financiado por el Estado y la región de Île-de-France con un 91,7% y por el Consejo Departamental de Seine-Saint-Denis con un 8,3%. La operación y el material rodante de la línea están financiados al 100% por Île-de-France mobilités.
Para más información, puedes visitar la página web dedicada al proyecto: www.prolongement-metro12.fr