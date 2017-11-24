[El trabajo avanza] Extensión de la línea 12 del metro

RATP y Île-de-France Mobilités, respectivamente el propietario del proyecto y la autoridad organizadora, lideran el proyecto. La RATP es responsable de la construcción de la ampliación (infraestructura y sistema de transporte) y Île-de-France Mobilités se asegura de que el proyecto se desarrolle sin problemas y que se respeten los costes y los plazos.

El proyecto para ampliar la línea 12 está financiado por el Estado y la región de Île-de-France con un 91,7% y por el Consejo Departamental de Seine-Saint-Denis con un 8,3%. La operación y el material rodante de la línea están financiados al 100% por Île-de-France mobilités.

Para más información, puedes visitar la página web dedicada al proyecto: www.prolongement-metro12.fr