[El trabajo avanza] ¡Extensión de la línea 14 – final de la excavación del túnel!
Actualmente se están llevando a cabo muchas actividades en los 5,8 km de las nuevas rutas y en las 4 futuras estaciones. Los trabajadores e ingenieros del proyecto están trabajando intensamente para asegurar que la ampliación se ponga en marcha a mediados de 2020. Este trabajo se está realizando tanto al aire libre, alrededor de las estaciones y estructuras auxiliares, como bajo tierra, en el túnel que ahora necesita ser equipado.
En el túnel: después de la máquina tuneladora, ¡el equipo!
Tras más de dos años de trabajo, la excavación de los 5,8 km del túnel ya está completada. Principalmente se realizaba mediante dos máquinas tuneladoras (Yolène y Magaly): enormes máquinas operadas por un equipo de 70 personas que realizan tanto la excavación del terreno como la colocación del revestimiento del túnel. El material excavado es evacuado por río a un punto de reciclaje situado en Normandía.
Tras esta fase especialmente espectacular, se llevó a cabo un largo trabajo de equipamiento del túnel. Se trata de tender los cables eléctricos, la iluminación, la ventilación y los accesos de emergencia... pero también los raíles por los que circularán los futuros metros.
Las emisoras están tomando forma
Más cerca de la superficie, los equipos del proyecto han comenzado el desarrollo de las estaciones. Las "cajas" para hacer la estructura hermética están casi terminadas; el trabajo consiste ahora en construir los andenes y escaleras que permitirán a futuros usuarios circular desde la superficie hasta el andén del metro. Luego vendrán los muebles, las máquinas expendedoras, las líneas de control, en resumen... todo lo que permita a la estación operar a diario.
El futuro sitio de mantenimiento también avanza
El edificio que albergará los futuros trenes de la línea 14 también está tomando forma en el corazón del distrito de los muelles en Saint-Ouen. Albergará apartaderos, un taller, oficinas y todo el equipamiento necesario para el correcto funcionamiento de la línea. Este edificio, ejemplar tanto por su integración urbana como por su calidad medioambiental, podrá acoger sus primeros trenes a finales de 2018.
El proyecto de un vistazo
La primera línea automática del metro de París puesta en servicio en 1998, la línea 14 se extiende ahora hacia el norte hasta la Mairie de Saint-Ouen, luego Saint-Denis Pleyel y hacia el sur hasta el aeropuerto de Orly. Eventualmente estará conectado a las 4 futuras líneas automáticas del Grand Paris Express, convirtiéndose en una de las columnas vertebrales de la red de transporte público de Île-de-France. Este proyecto también pretende aliviar la carga de la línea 13, que actualmente está en gran parte saturada.
La ampliación hasta la Mairie de Saint-Ouen, actualmente en construcción, cuenta con 5,8 km de vía para 4 nuevas estaciones. Conectará la nueva terminal con la estación Saint-Lazare en menos de 15 minutos y será utilizada por 172.000 personas cada día. Para acomodar a todos estos nuevos pasajeros, Île-de-France Mobilités financia 35 nuevos trenes automáticos MP14 de 8 coches. Material rodante moderno y especialmente eficiente energéticamente.
El proyecto está dirigido por Île-de-France Mobilités, que también es la gestora del proyecto junto con la RATP. Representa una inversión de 1.400 millones de euros financiada por la Société du Grand Paris (55%), la City-de-Paris (20%), la región de Île-de-France (12,5%) y los departamentos de Seine-Saint-Denis y Hauts-de-Seine (5,5%).