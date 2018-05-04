El proyecto de un vistazo

La primera línea automática del metro de París puesta en servicio en 1998, la línea 14 se extiende ahora hacia el norte hasta la Mairie de Saint-Ouen, luego Saint-Denis Pleyel y hacia el sur hasta el aeropuerto de Orly. Eventualmente estará conectado a las 4 futuras líneas automáticas del Grand Paris Express, convirtiéndose en una de las columnas vertebrales de la red de transporte público de Île-de-France. Este proyecto también pretende aliviar la carga de la línea 13, que actualmente está en gran parte saturada.

La ampliación hasta la Mairie de Saint-Ouen, actualmente en construcción, cuenta con 5,8 km de vía para 4 nuevas estaciones. Conectará la nueva terminal con la estación Saint-Lazare en menos de 15 minutos y será utilizada por 172.000 personas cada día. Para acomodar a todos estos nuevos pasajeros, Île-de-France Mobilités financia 35 nuevos trenes automáticos MP14 de 8 coches. Material rodante moderno y especialmente eficiente energéticamente.

El proyecto está dirigido por Île-de-France Mobilités, que también es la gestora del proyecto junto con la RATP. Representa una inversión de 1.400 millones de euros financiada por la Société du Grand Paris (55%), la City-de-Paris (20%), la región de Île-de-France (12,5%) y los departamentos de Seine-Saint-Denis y Hauts-de-Seine (5,5%).