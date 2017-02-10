Obras previstas para el tren exprés Tranvía 12

Material rodante adaptado a ambos tipos de vías

El Tranvía Expreso es un vehículo innovador, capaz de circular tanto en la red ferroviaria nacional como en la red urbana de tranvías. Tiene características cercanas a las de un tranvía (aceleración, frenada, vía, etc.) y cercanas a las de un tren (resistencia a colisiones, perfil de ruedas, equipamiento de seguridad a bordo).