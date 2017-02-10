Obras previstas para el tren exprés Tranvía 12
Tranvía 12 Express
El Tranvía 12 Express puede circular tanto en la red ferroviaria nacional como en la red urbana de tranvías. La elección de este material rodante específico y la disposición de las estaciones ofrecerán a los pasajeros un medio de transporte accesible, rápido y cómodo.
Material rodante adaptado a ambos tipos de vías
El Tranvía Expreso es un vehículo innovador, capaz de circular tanto en la red ferroviaria nacional como en la red urbana de tranvías. Tiene características cercanas a las de un tranvía (aceleración, frenada, vía, etc.) y cercanas a las de un tren (resistencia a colisiones, perfil de ruedas, equipamiento de seguridad a bordo).