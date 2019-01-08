Obras de la RN 118: anuncio de las primeras medidas para apoyar a los habitantes de la región de Île-de-France

Se están estudiando otras medidas con las ciudades implicadas, como el establecimiento de instalaciones de aparcamiento y recorrido.

Valérie Pécresse también insta a las empresas a fomentar el teletrabajo, el cambio de horas punta o el uso de espacios de coworking, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los residentes de Île-de-France y que también deben ser soluciones en el futuro para limitar la congestión en el transporte.