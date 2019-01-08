Obras de la RN 118: anuncio de las primeras medidas para apoyar a los habitantes de la región de Île-de-France
Para anticipar las dificultades asociadas a este cierre, se implementarán las tres primeras medidas concretas sobre el transporte público:
- Refuerzo del tranvía 6: Île-de-France Mobilités solicita a la RATP que movilice dos trenes de reserva para cubrir la necesidad de transporte adicional en el tranvía T6, en particular aumentar la frecuencia de un tranvía cada 4 minutos en horas punta y extender esta hora punta de mañana y tarde al menos 1 hora y 30 minutos,
- Refuerzo de la red de autobuses: se establecerá una unidad de crisis en Île-de-France Mobilités para garantizar un seguimiento muy detallado de la evolución del tráfico de la red de autobuses en el sector y reforzar la oferta de alimentación a las estaciones del RER B y RER C, líneas N y U del Transilien, en particular en la red Phébus y en las líneas de autobús de la RATP en este sector,
- Transporte compartido gratuito: el coche compartido será financiado por Île-de-France Mobilités, que pagará la parte del usuario durante todo el periodo de cierre en los departamentos correspondientes (Yvelines, Essonne y Hauts-de-Seine) con las 8 plataformas asociadas (Blablalines, Clem', Covoit'ici, IDVROOM, Karos, Klaxit, Ouihop, Roulez Malin).
Infografía: Île-de-France Mobilités está implementando medidas excepcionales para ayudar a los residentes de Île-de-France a desplazarse. Tras el trabajo realizado por el Estado en el RN118, Île-de-France Mobilités está desplegando medidas en el transporte.
Se están estudiando otras medidas con las ciudades implicadas, como el establecimiento de instalaciones de aparcamiento y recorrido.
Valérie Pécresse también insta a las empresas a fomentar el teletrabajo, el cambio de horas punta o el uso de espacios de coworking, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los residentes de Île-de-France y que también deben ser soluciones en el futuro para limitar la congestión en el transporte.
¿Cómo aprovechar el coche compartido gratis?
- Para los conductores: descargar y registrarse sin demora en una de las 8 plataformas de coche compartido que son socios del programa para ofrecer compartir su vehículo; cada viaje será reembolsado. Es un gesto de solidaridad y un aumento de poder adquisitivo
- Para los pasajeros: descargue ahora la app de Vianavigo (App Store – Google Play) o visite la web de Vianavigo para encontrar la lista de viajes compartidos correspondientes a la necesidad en la zona. El resultado especifica el operador del coche compartido, el lugar de recogida, los horarios de salida y el tiempo de viaje. Una vez tomada la decisión, Vianavigo redirige a la web del socio correspondiente, que finaliza la reserva y te pone en contacto con el conductor. ¡Nada que pagar!