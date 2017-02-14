Obras para el Tranvía 12 Express

Las obras del tranvía 12 expreso entre Massy y Evry podrán comenzar tras la firma del protocolo de financiación entre el Estado, la región de Île-de-France, el Departamento de Essonne y la SNCF.

El Tranvía Expreso es un vehículo innovador, capaz de circular tanto en la red ferroviaria nacional como en la red urbana de tranvías. Tiene características cercanas a las de un tranvía (aceleración, frenada, vía, etc.) y cercanas a las de un tren (resistencia a colisiones, perfil de ruedas, equipamiento de seguridad a bordo).