Muy buen comienzo para la operación "Todos juntos para el coche compartido": Île-de-France Mobilités continúa apoyando a los coche compartidos en 2018

La operación "Todos juntos para el coche compartido" lanzada a finales de septiembre por Valérie Pécresse y 17 empresas de coche compartido* presenta un balance muy alentador de tres meses con más de 50.000 viajes realizados en ese periodo. Varias startups han experimentado un fuerte crecimiento de al menos un 10% en el número de viajes registrados por semana desde el inicio de la operación. Esto ha tenido como efecto de acelerar la actividad con un claro aumento en el número de suscriptores en sus aplicaciones.

Para apoyar esta dinámica y convertir a cada vez más residentes de Île-de-France a esta práctica para sus viajes cortos, Île-de-France Mobilités continuará pagando un bonus de 2 € a las plataformas asociadas de la operación por cada viaje compartido realizado en la región. El objetivo es animar a los residentes de Île-de-France a compartir coche aumentando la prima del conductor, reduciendo el coste para el viajero o combinando ambas medidas. La ayuda financiera proporcionada representa hasta 50.000 € por empresa. Para facilitar la organización de los viajes, el coche compartido se ha integrado en Vianavigo.fr y su app, permitiéndote tener una visión global de las ofertas. Esta innovación también ha recibido el premio Thinking Cities, otorgado cada año a nivel europeo en la conferencia POLIS para premiar una solución innovadora de movilidad que responda a los desafíos regionales y/o locales.

El coche en Île-de-France significa 16 millones de viajes diarios y 250 kilómetros de atascos, a menudo con conductores viajando solos. El coche compartido es una de las soluciones para que menos coches circulen y hacer que los desplazamientos sean más fluidos. Por eso, Île-de-France Mobilités estableció en 2016 una hoja de ruta para fomentar esta práctica, aumentando el número de plazas reservadas para el coche compartido en instalaciones de aparcamiento y apoyando empresas de coche compartido de "corta distancia". La operación "Todos juntos para el coche compartido" ayuda a hacer sus ofertas más legibles e integrarlas en una reflexión global sobre la movilidad en Île-de-France.

* Blablalines, Citygoo, Clem, IDVroom, Karos, OuiHop, WayzUp, Covivo, Hopways, Microstop, Zify, Rezo Pouce, Proxiigen, Trajet à la carte, Wever, Kankaroo.

Contactos de prensa

–> Sébastien Mabille: 01 47 53 28 42 – [email protected]

–> Hélène Duguet: 01 82 53 80 90 – [email protected]