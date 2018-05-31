Tres lanzaderas autónomas en La Défense

"La revolución del transporte y el futuro de la movilidad del mañana también requieren innovación. Este experimento es la concretización de mi enfoque activo a favor de la nueva movilidad y la multimodalidad del transporte en la región de Île-de-France. Estos vehículos autónomos pondrán a prueba una demanda de transporte que hoy no se está satisfaciendo", explica Valérie Pécresse, presidenta de la Región de Île-de-France y de Île-de-France Mobilités.

A partir de septiembre próximo, se lanzará un nuevo experimento en el Château de Vincennes por Île-de-France Mobilités, la RATP y la Ciudad de París. Servirá una ruta desde el terminal de la línea 1 (Château de Vincennes) hasta el Bois de Vincennes (Insep y La Cartoucherie).

En el futuro, y si este tipo de experimento resulta concluyente, los vehículos autónomos podrían enriquecer el alcance del transporte y la calidad del servicio ofrecido a los residentes de Île-de-France en ciertas rutas, con un mejor rango de horarios, frecuencia y la creación de nuevas líneas.

