Tres lanzaderas autónomas en La Défense

Un servicio adaptado a su entorno
Financiado al 100% por Île-de-France Mobilités, este enfoque pondrá a prueba tanto la posibilidad de que un autobús lanzadera autónoma encaje de forma segura en un entorno extremadamente denso en flujo peatonal y ciclista, como la recepción y aceptación de este nuevo servicio por parte de los usuarios, y un servicio escalable, sin la presencia de personal a bordo desde el inicio del curso escolar 2017.

Transbordador autónomo en prueba en La Défense
Transbordador autónomo en La Défense

Transbordador autónomo en posición de parada en La Défense

"La revolución del transporte y el futuro de la movilidad del mañana también requieren innovación. Este experimento es la concretización de mi enfoque activo a favor de la nueva movilidad y la multimodalidad del transporte en la región de Île-de-France. Estos vehículos autónomos pondrán a prueba una demanda de transporte que hoy no se está satisfaciendo", explica Valérie Pécresse, presidenta de la Región de Île-de-France y de Île-de-France Mobilités.
A partir de septiembre próximo, se lanzará un nuevo experimento en el Château de Vincennes por Île-de-France Mobilités, la RATP y la Ciudad de París. Servirá una ruta desde el terminal de la línea 1 (Château de Vincennes) hasta el Bois de Vincennes (Insep y La Cartoucherie).
En el futuro, y si este tipo de experimento resulta concluyente, los vehículos autónomos podrían enriquecer el alcance del transporte y la calidad del servicio ofrecido a los residentes de Île-de-France en ciertas rutas, con un mejor rango de horarios, frecuencia y la creación de nuevas líneas.

