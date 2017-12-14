Tres nuevas instalaciones de aparcamiento y remoción para los suburbios periféricos

En el lateral de la estación Persan-Beaumont, el parque ya existente será rehabilitado para alojar 487 plazas de aparcamiento y otras 40 reservadas para bicicletas. Previsto para su puesta en marcha en 2019, este proyecto, que forma parte de un plan para modernizar la zona alrededor de la estación, está financiado en un 70% por Île-de-France Mobilités con un coste de 2,16 millones de euros.

Por último, la estación Nointel-Mours, servida por la línea Transilien H, albergará cien plazas adicionales en su nueva instalación de aparcamiento y transporte, elevando el total de plazas a 264. La puesta en servicio está prevista para finales de 2019. El proyecto está financiado en un 70% por Île-de-France Mobilités y cuesta 1.697.518 € sin impuestos.

Para informarte, las instalaciones de aparcamiento y viaje son aparcamientos situados cerca de las estaciones para permitir que los pasajeros que no tengan más opción que venir y coger el tren en coche para disponer de plazas de aparcamiento. Estas instalaciones de aparcamiento y recorrido están equipadas con dispositivos de seguridad (videovigilancia), sistemas de carga para vehículos eléctricos y espacios dedicados a personas con movilidad reducida y el servicio Véligo.