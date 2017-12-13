Tres nuevas instalaciones de aparcamiento y recorrido financiadas para los suburbios exteriores
Los aparcamientos en las inmediaciones de las estaciones son esenciales para los viajeros de los suburbios exteriores, que a menudo disponen de pocas alternativas al coche privado para llegar a la estación y continuar su viaje multimodal diario. Por eso, las instalaciones de aparcamiento garantizan una plaza de aparcamiento disponible para que los usuarios puedan tomar su tren sin dificultad. Las nuevas instalaciones de Park and Ride también están equipadas con:
- Un sistema de seguridad completo (dispositivos antiintrusión, aparcamiento ilegal, videovigilancia),
- Espacios reservados para personas con movilidad reducida, coche compartido y coche compartido,
- Puntos de carga gratuitos para vehículos eléctricos e híbridos enchufables,
- Aparcamiento seguro para bicicletas en Véligo.
Île-de-France Mobilités acaba de votar a favor de financiar la construcción de tres instalaciones de aparcamiento y recorrido que suman un total de 1.248 plazas de aparcamiento adicionales.
Aparcamiento y viaje de Nangis (77)
La estación de Nangis, servida por la línea P (París-Provins), recibe a 1.770 pasajeros al día, la gran mayoría (87%) de los cuales se dirige a París (Gare de l'Est). El número de pasajeros en esta estación también ha aumentado significativamente en casi un 11% anual de media entre 2010 y 2015. Dado este aumento en el número de pasajeros, el aparcamiento disponible alrededor de la estación está saturado, con una tasa de ocupación del 109%. Por tanto, había una necesidad urgente de aumentar la oferta de aparcamiento.
El nuevo Park & Ride contará con 500 plazas de aparcamiento que entrarán en servicio a partir de 2019.
Con un coste de 6,98 millones de euros, esta instalación de aparcamiento y recorrido está financiada en un 70% por Île-de-France Mobilités, un 30% por las autoridades locales y será gestionada por Effia.
Aparcamiento y viaje de Persan-Beaumont (95)
En las inmediaciones de la estación Persan-Beaumont, utilizada por 5.280 pasajeros diarios, el actual park-and-ride será rehabilitado para ofrecer un aparcamiento con 487 plazas y 40 reservadas para bicicletas en 4 niveles. Encargado en 2019, este proyecto forma parte de un plan para desarrollar y modernizar los distintos modos de acceso a la estación (remodelación de la estación de autobuses, organización de la bajada y bajada, aparcamiento para bicicletas, etc.). El 20% de los usuarios de la estación llegan en coche, el 15% en autobús y el 1% en bicicleta.
Île-de-France Mobilités financiará el 70% del coste total del proyecto, valorado en 2,16 millones de euros.
Aparcamiento y remoción de Nointel-Mours (95)
Servida por la línea Transilien H, la estación Nointel-Mours ha visto cómo su asistencia se duplicaba en 10 años. El 33% de los pasajeros abandonan su vehículo para llegar a esta estación rural del Val-d'Oise. Por tanto, el área de aparcamiento se ampliará en unas cien plazas para alcanzar el 264. Este nuevo aparcamiento y aparcamiento se pondrá en marcha a finales de 2019.
El coste de este proyecto es de 1.697.518 € sin impuestos, de los cuales el 70% será financiado por Île-de-France Mobilités y el 30% por las autoridades locales.
