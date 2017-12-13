Tres nuevas instalaciones de aparcamiento y recorrido financiadas para los suburbios exteriores

Aparcamiento y viaje de Nangis (77)

La estación de Nangis, servida por la línea P (París-Provins), recibe a 1.770 pasajeros al día, la gran mayoría (87%) de los cuales se dirige a París (Gare de l'Est). El número de pasajeros en esta estación también ha aumentado significativamente en casi un 11% anual de media entre 2010 y 2015. Dado este aumento en el número de pasajeros, el aparcamiento disponible alrededor de la estación está saturado, con una tasa de ocupación del 109%. Por tanto, había una necesidad urgente de aumentar la oferta de aparcamiento.

El nuevo Park & Ride contará con 500 plazas de aparcamiento que entrarán en servicio a partir de 2019.

Con un coste de 6,98 millones de euros, esta instalación de aparcamiento y recorrido está financiada en un 70% por Île-de-France Mobilités, un 30% por las autoridades locales y será gestionada por Effia.