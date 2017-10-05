Tres nuevos proyectos de Park & Ride crearán 1815 espacios adicionales

Entrada de aparcamiento y recorrido
Parc Relais d'Étampes (línea C)

Su capacidad será de 487 plazas, con 39 plazas en planta baja y 448 plazas en la estructura, incluyendo espacios reservados para personas con movilidad reducida, coche compartido, vehículos eléctricos y motocicletas motorizadas. Este Park and Ride se creará en 3 seminiveles, uno de los cuales estará subterráneo.

Île-de-France Mobilités y la SNCF (propietaria del proyecto) colaboran con el Arquitecto de los Edificios de Francia, que buscaba una integración paisajística y un tratamiento arquitectónico teniendo en cuenta la proximidad inmediata de la Tour de la Guinette (torre del castillo fortificado del siglo X), clasificado como monumento histórico.

Perspectiva sobre un aparcamiento y remoción
Aparcamiento relevando de Montereau (línea R)

Este Park & Ride contará con 890 plazas, reservadas también para personas con movilidad reducida, coche compartido, vehículos eléctricos y motocicletas motorizadas. Será gratuito para los usuarios del transporte y el aparcamiento estará regulado en las afueras de la carretera.

Parc Relais d'Emerainville Pontault-Combault (línea E)

Perspectiva sobre un parque y viaje
Este nuevo Park and Ride, compuesto por nueve seminiveles, tendrá una capacidad de 439 plazas, reservadas para personas con movilidad reducida, coche compartido, vehículos eléctricos y motocicletas motorizadas.

El Park & Ride será remunerado (40 € al mes), y el aparcamiento en el borde de la carretera estará regulado y limitado a 2 horas.