Tres nuevos proyectos de Park & Ride crearán 1815 espacios adicionales

Parc Relais d'Étampes (línea C)

Su capacidad será de 487 plazas, con 39 plazas en planta baja y 448 plazas en la estructura, incluyendo espacios reservados para personas con movilidad reducida, coche compartido, vehículos eléctricos y motocicletas motorizadas. Este Park and Ride se creará en 3 seminiveles, uno de los cuales estará subterráneo.



Île-de-France Mobilités y la SNCF (propietaria del proyecto) colaboran con el Arquitecto de los Edificios de Francia, que buscaba una integración paisajística y un tratamiento arquitectónico teniendo en cuenta la proximidad inmediata de la Tour de la Guinette (torre del castillo fortificado del siglo X), clasificado como monumento histórico.