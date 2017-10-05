Tres nuevos proyectos de Park & Ride crearán 1815 espacios adicionales
Parc Relais d'Étampes (línea C)
Su capacidad será de 487 plazas, con 39 plazas en planta baja y 448 plazas en la estructura, incluyendo espacios reservados para personas con movilidad reducida, coche compartido, vehículos eléctricos y motocicletas motorizadas. Este Park and Ride se creará en 3 seminiveles, uno de los cuales estará subterráneo.
Île-de-France Mobilités y la SNCF (propietaria del proyecto) colaboran con el Arquitecto de los Edificios de Francia, que buscaba una integración paisajística y un tratamiento arquitectónico teniendo en cuenta la proximidad inmediata de la Tour de la Guinette (torre del castillo fortificado del siglo X), clasificado como monumento histórico.
Aparcamiento relevando de Montereau (línea R)
Este Park & Ride contará con 890 plazas, reservadas también para personas con movilidad reducida, coche compartido, vehículos eléctricos y motocicletas motorizadas. Será gratuito para los usuarios del transporte y el aparcamiento estará regulado en las afueras de la carretera.
Parc Relais d'Emerainville Pontault-Combault (línea E)
Este nuevo Park and Ride, compuesto por nueve seminiveles, tendrá una capacidad de 439 plazas, reservadas para personas con movilidad reducida, coche compartido, vehículos eléctricos y motocicletas motorizadas.
El Park & Ride será remunerado (40 € al mes), y el aparcamiento en el borde de la carretera estará regulado y limitado a 2 horas.