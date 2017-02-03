Una nueva red de autobuses para París: resultados de una consulta exitosa

Un diálogo constructivo y un proyecto que se entienda y apruebe

Más de 2.000 opiniones y propuestas fueron expresadas por viajeros, asociaciones y cargos electos durante reuniones públicas, en internet y a través de cuadernos de los interesados. Todos los actores están de acuerdo en la necesidad de reorganizar las líneas de autobús en París, así como las que estén en colaboración con los municipios vecinos. Se modificarán 45 líneas, se crearán unas y 11 líneas adicionales serán objeto de estudios con vistas a adaptaciones.

De la propuesta presentada para consulta, 22 líneas se consideraron satisfactorias tal y como están actualmente, incluyendo una nueva línea propuesta, la 71 en el noreste de París, y otras 23 líneas fueron objeto de comentarios y serán reexaminadas.