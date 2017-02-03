Una nueva red de autobuses para París: resultados de una consulta exitosa
El Gran París de los autobuses
"Durante casi 70 años, las rutas de las líneas de autobús en París se han mantenido igual, aunque el centro de París ha cambiado significativamente con una fuerte desconcentración de población y empleo, aunque las afueras de París y los municipios vecinos están cambiando muy rápidamente y se están volviendo más densos, a pesar de que se han creado 5 líneas RER y una nueva línea de metro. Tomé la decisión de salir de la inmovilidad y empezar una revolución en autobuses en París. Esta acción está totalmente en línea con el Gran París de autobuses que presenté en el Consejo del Sindicato de Transporte de Île-de-France el 6 de diciembre de 2016... Valérie Pécresse, presidenta de Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), presidenta de la región de Île-de-France.
Un diálogo constructivo y un proyecto que se entienda y apruebe
Más de 2.000 opiniones y propuestas fueron expresadas por viajeros, asociaciones y cargos electos durante reuniones públicas, en internet y a través de cuadernos de los interesados. Todos los actores están de acuerdo en la necesidad de reorganizar las líneas de autobús en París, así como las que estén en colaboración con los municipios vecinos. Se modificarán 45 líneas, se crearán unas y 11 líneas adicionales serán objeto de estudios con vistas a adaptaciones.
De la propuesta presentada para consulta, 22 líneas se consideraron satisfactorias tal y como están actualmente, incluyendo una nueva línea propuesta, la 71 en el noreste de París, y otras 23 líneas fueron objeto de comentarios y serán reexaminadas.
Cronología de implementación
- Septiembre a noviembre de 2016: consulta de los habitantes de la región de Île-de-France sobre el Grand Paris des Buses.
- Diciembre de 2016: Teniendo en cuenta las opiniones de los residentes de Île-de-France expresadas durante la consulta pública, la junta de Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), presidida por Valérie Pécresse, ha adoptado los principios del Grand Paris des Buses.
- 1 de febrero de 2017: Se presentan los resultados de la consulta en una reunión pública
Marzo-abril: Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), la ciudad de París y la RATP continúan el diálogo con los representantes electos para perfeccionar el plan de esta nueva red, que será definida por Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) y votada a principios de 2017
- En 2017-2018: La Ciudad de París, que gestiona las carreteras municipales, llevará a cabo los desarrollos necesarios para garantizar la fluida circulación de autobuses y coches. La RATP, operadora de la red de París, tendrá que cambiar la organización de sus líneas. Se espera que el proyecto se ponga en marcha a finales de 2018.