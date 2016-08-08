Un nuevo espacio de Véligo en el Val-de-Marne
Este espacio incluye un total de 52 plazas, entre ellas 32 en taquillas colectivas seguras y 20 en refugio con acceso libre. Véligo es accesible los 7 días de la semana y 20 horas al día, de 5:30 a 1:30 a.m., con una tarjeta Navigo cargada con un pase válido (semanal, mensual, anual, escuela Imagine R o estudiante, Solidarité Transport).
Véligo, información práctica
Véligo, el servicio de aparcamiento para bicicletas en estaciones y estaciones creado por Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) para animar a los pasajeros a utilizar sus bicicletas además del transporte público, continúa su despliegue con la puesta en marcha de un nuevo espacio seguro. Un servicio esperado y apreciado por los viajeros, garantiza una calidad real en términos de seguridad, información y limpieza.
- Para acceder al servicio de taquillas seguras, se debe solicitar una suscripción anual de 30 €.
- El servicio www.rouelibre.fr, la web del Grupo RATP dedicada al aparcamiento para bicicletas, permite suscripciones y pagos online. También se puede recoger un formulario de inscripción en la taquilla de la estación de Boissy-Saint-Léger y enviarlo al encargado junto con el pago por cheque.
- Para cualquier otra información, contacte con el Centro de Gestión de Véligo en el 01 71 25 06 50 de 7:00 a 20:00, los 7 días de la semana (precio de una llamada local)