Un nuevo espacio de Véligo en el Val-de-Marne

Véligo, información práctica

Véligo, el servicio de aparcamiento para bicicletas en estaciones y estaciones creado por Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) para animar a los pasajeros a utilizar sus bicicletas además del transporte público, continúa su despliegue con la puesta en marcha de un nuevo espacio seguro. Un servicio esperado y apreciado por los viajeros, garantiza una calidad real en términos de seguridad, información y limpieza.