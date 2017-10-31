¡Una red de transporte que está creciendo!

La red de autobuses también se ha reforzado para adaptarse a las necesidades de los pasajeros

El autobús es un elemento clave para viajar en Île-de-France para servir mejor a toda la región y adaptarse a las necesidades de todos y de cada territorio de Île-de-France.

Más de 350 líneas de autobús se han reforzado desde 2016, es decir, Île-de-France Mobilités ha decidido aumentar el número de autobuses en la línea para ofrecer una mayor frecuencia, o ampliar el horario de operación para adaptarse a los nuevos ritmos de vida.

El objetivo de este trabajo es establecer un transporte para todos los residentes de Île-de-France más cerca de casa, con más frecuencia, durante más tiempo durante el día, entre semana y los fines de semana, pero también autobuses más limpios y mejor equipados.

En el lado de Noctilien, la frecuencia de autobuses se ha duplicado gradualmente desde 2017 para conectar París, la Petite y la Grande Couronnes. El tiempo de espera se reduce a la mitad (30 minutos en lugar de 1 hora). Para 2020 también se establecerán nuevas líneas.