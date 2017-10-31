¡Una red de transporte que está creciendo!
Nuevas conexiones de barrio a barrio desde 2016
- Puesta en marcha del tranvía 11 Express entre Le Bourget y Épinay el 1 de julio de 2017. Ahora 15 minutos son suficientes para conectar ambas ciudades, frente a 45 anteriores. (CP: Tranvía 11 Expreso, Le Grand Paris comienza hoy).
- Ampliación del tranvía 6 entre Vélizy y Viroflay en mayo de 2016. Ahora ofrece a 70.000 pasajeros un nuevo enlace entre Yvelines y Hauts-de-Seine, con conexiones con las líneas C, L, N y las líneas de metro.
- Apertura de la estación Rosa Parks en la línea E en diciembre de 2015. Desde esta nueva estación, solo se tarda 7 minutos en llegar a la estación de Saint-Lazare, en comparación con los 30 minutos anteriores.
29 km de red adicional y 28 puntos de servicio
Fortalecimiento de los servicios ferroviarios y de autobús para los pasajeros
Para mejorar la red de transporte, Île-de-France Mobilités también está aumentando la frecuencia de trenes donde es esencial. Esto es lo que se ha hecho en:
- Línea 1 del Metro
- Tranvía 2
- Líneas A, J, L y U
A finales de 2018 también se introducirán nuevos horarios en la línea D para mejorar la calidad del servicio y la fiabilidad: menos retrasos y una oferta más sencilla, mejor adaptada a las necesidades de los pasajeros.
La red de autobuses también se ha reforzado para adaptarse a las necesidades de los pasajeros
El autobús es un elemento clave para viajar en Île-de-France para servir mejor a toda la región y adaptarse a las necesidades de todos y de cada territorio de Île-de-France.
Más de 350 líneas de autobús se han reforzado desde 2016, es decir, Île-de-France Mobilités ha decidido aumentar el número de autobuses en la línea para ofrecer una mayor frecuencia, o ampliar el horario de operación para adaptarse a los nuevos ritmos de vida.
El objetivo de este trabajo es establecer un transporte para todos los residentes de Île-de-France más cerca de casa, con más frecuencia, durante más tiempo durante el día, entre semana y los fines de semana, pero también autobuses más limpios y mejor equipados.
En el lado de Noctilien, la frecuencia de autobuses se ha duplicado gradualmente desde 2017 para conectar París, la Petite y la Grande Couronnes. El tiempo de espera se reduce a la mitad (30 minutos en lugar de 1 hora). Para 2020 también se establecerán nuevas líneas.
Transporte bajo demanda: una solución para personas que viven en zonas poco pobladas o periféricas
Île-de-France Mobilités ha creado un servicio regional de transporte bajo demanda denominado. Este servicio responde a las necesidades de movilidad de los residentes de zonas poco pobladas o periféricas y también amplía la oferta de movilidad complementando las líneas regulares. El primer servicio etiquetado se estableció en Gally Mauldre el 2 de enero de 2018.
Calendario de puesta en marcha para ampliaciones y nuevas líneas de tren, metro y tranvía
- Extensión del metro 14 hasta Saint-Ouen
para aliviar la línea 13
- Ampliación del tranvía 3 en París hasta Porte d'Asnières
- Extensión del tranvía 4 hasta Clichy-sous-Bois y Montfermeil
- Extensión del metro 4 hasta Bagneux
- Ampliación del metro 12 hasta el ayuntamiento de Aubervilliers
- Nueva línea 13 Express de tranvía entre Saint-Cyr y Saint-Germain-en-Laye
- Nueva línea de tranvía 9 entre Porte d'Ivry y Orly
- Nueva línea de tranvía 12 Express entre Massy y Évry
- Extensión del metro 11 hasta Rosny-sous-Bois
- Ampliación del RER E hasta La Défense
- Nueva línea 15 del Grand Paris Express entre Pont de Sèvres y Ruidosos Champs
Descubre más sobre la red
Lanzamiento de un nuevo servicio regional de transporte bajo demanda. Operación sencilla. Plataforma regional de reservas. Espero en la parada. Nuevos experimentos están por venir, Gare de Louvres, el parque empresarial Courtaboeuf cerca del emplazamiento de Paris-Saclay.