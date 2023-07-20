¿Cómo está preparando Île-de-France Mobilités el transporte para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024?

Un plan de transporte a medida

Horarios, paradas atendidas, frecuencia de servicios, líneas correspondientes: un plan de transporte es todo lo que define la forma en que se servirá un lugar o evento.

En tiempos normales, los planes de transporte en Île-de-France se basan en un legado, el de la experiencia aportada por décadas de gestión de redes. Una experiencia que permite anticipar los movimientos importantes de pasajeros, las líneas más utilizadas o los picos de tráfico según la hora del día. Pero con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, todo cambia.

La simple experiencia de la red no es suficiente. Para construir el plan de transporte, fue necesario integrar y adaptar nuevos datos a la realidad de la red:

La capacidad de los distintos recintos olímpicos y paralímpicos,

El calendario de sesiones deportivas,

Suposiciones basadas en la organización de los Juegos en otras ciudades en años anteriores.

¡Todo es nuevo, y el plan de transporte con él! "Es una gestión humana precisa, no el trabajo de un algoritmo. Diseñamos todos los escenarios y planes de cada evento nosotros mismos", explica Laurence Debrincat, Director de Estudios y Juegos Olímpicos y Paralímpicos.