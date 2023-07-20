¿Cómo está preparando Île-de-France Mobilités el transporte para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024?
Las cifras locas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024
Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 son:
- Se atenderán 25 sedes (13 en París y 12 en los suburbios interiores y exteriores) para los Juegos Olímpicos y 17 sedes (incluyendo 10 en París y 7 en los suburbios interiores) para los Juegos Paralímpicos.
- 50 sesiones diarias para los Juegos Olímpicos (767 sesiones en total incluyendo las 2 ceremonias) y 18 sesiones deportivas diarias para los Juegos Paralímpicos (261 sesiones en total incluyendo las 2 ceremonias).
- Hasta 500.000 espectadores al día (300.000 para los Juegos Paralímpicos)
- Se esperan hasta 300.000 espectadores diarios para los Juegos Paralímpicos, que tendrán lugar durante el periodo de vuelta al colegio.
El objetivo del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 y de Île-de-France Mobilités es claro: permitir que el 100% de los espectadores llegue a los lugares olímpicos y paralímpicos en transporte público.
Un plan de transporte a medida
Horarios, paradas atendidas, frecuencia de servicios, líneas correspondientes: un plan de transporte es todo lo que define la forma en que se servirá un lugar o evento.
En tiempos normales, los planes de transporte en Île-de-France se basan en un legado, el de la experiencia aportada por décadas de gestión de redes. Una experiencia que permite anticipar los movimientos importantes de pasajeros, las líneas más utilizadas o los picos de tráfico según la hora del día. Pero con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, todo cambia.
La simple experiencia de la red no es suficiente. Para construir el plan de transporte, fue necesario integrar y adaptar nuevos datos a la realidad de la red:
- La capacidad de los distintos recintos olímpicos y paralímpicos,
- El calendario de sesiones deportivas,
- Suposiciones basadas en la organización de los Juegos en otras ciudades en años anteriores.
¡Todo es nuevo, y el plan de transporte con él! "Es una gestión humana precisa, no el trabajo de un algoritmo. Diseñamos todos los escenarios y planes de cada evento nosotros mismos", explica Laurence Debrincat, Director de Estudios y Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
¿Cómo se estructurarán los movimientos de visitantes y residentes de Île-de-France durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024?
Durante todo el periodo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, Île-de-France Mobilités organizará el transporte público a los sitios olímpicos y paralímpicos de Île-de-France, afectando, como mínimo, los desplazamientos diarios de los residentes de Île-de-France. Un objetivo para el cual se implementarán diversas medidas:
- Transporte Público París 2024, creación de una aplicación móvil para facilitar el desplazamiento de los espectadores: esta aplicación, disponible para descargar en abril de 2024, ofrecerá un planificador de rutas adaptado para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 con mapas de acceso a los distintos recintos, para ahorrar tiempo a los espectadores en la estación.
- Cada evento tiene su propia estrategia de movilidad : Île-de-France Mobilités organiza un plan de transporte preciso, con rutas adaptadas al evento (y rutas alternativas en caso de incidentes) para cada sesión deportiva,
- Una oferta de transporte reforzada en un 15% y concentrada en el corazón de la aglomeración : anticipar el aumento del flujo de pasajeros en las distintas líneas,
- Implementación de lanzaderas de autobús "punto a punto" para espectadores :
Se desplegarán 400 autobuses articulados en todos los sitios olímpicos y paralímpicos de los suburbios periféricos y en París Oeste (Roland Garros y Parc des Princes) paralos espectadores.
- Promoción de la movilidad adaptada : despliegue de campañas informativas para visitantes y residentes de Île-de-France para orientarles hacia rutas adaptadas al evento y fomentar comportamientos útiles (ciclismo, coche compartido y teletrabajo),
- Información para los pasajeros : 5.000 agentes estarán presentes, incluidos los equipos habituales, en las estaciones para informar a los espectadores. También se instalarán señales especiales en el transporte público para guiar a los pasajeros hacia las rutas correctas.
¿Qué rutas se verán más afectadas durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024?
Las líneas de metro 8, 9, 10, 12, 13 y 14, los trenes J (rama de Argenteuil), L, N, P y U, los tranvías T3 y RER B, C y D serán las más concurridas.
¿Para qué? Permiten el servicio de la mayoría de los sitios olímpicos y paralímpicos.
Lanzaderas dedicadas a usuarios de silla de ruedas
Para facilitar los desplazamientos a los recintos olímpicos y paralímpicos , habrá lanzadera disponible con reserva previa, con salida desde estaciones parisinas (Gare de Lyon, Gare d'Austerlitz, Gare Montparnasse, Gare Saint-Lazare, Gare du Nord, Gare de l'Est, Rosa Parks en el RER E), para los espectadores que hayan comprado un asiento en un recinto de París 2024 reservado para usuarios de silla de ruedas.
De hecho, si muchas líneas son accesibles en Île-de-France, sigue siendo incómodo para una persona en silla de ruedas viajar en un transporte sujeto a un gran tráfico y con difícil acceso a asientos reservados.
¿Qué medidas de seguridad implementará Île-de-France Mobilités, en París 2024, en el transporte público?
Île-de-France Mobilités tiene una política de seguridad para mejorar la seguridad de los pasajeros en las líneas a diario y, por supuesto, durante el periodo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 junto a las fuerzas policiales.
Presencia humana para la seguridad en el transporte público
- 3.000 agentes de prevención y seguridad están presentes en la red Île-de-France Mobilités. En los andenes, en las estaciones, en las estaciones y en el material rodante: patrullas del GPSR* (RATP), la Suge** (SNCF), pero también equipos de seguridad privados y mediadores, garantizan la seguridad de los usuarios a diario. Estos equipos actúan además de la policía nacional y las fuerzas de gendarmería y serán movilizados para los Juegos de París 2024.
- También se despliegan brigadas de detección de perros (detección de explosivos) en la red de Île-de-France para intervenir en objetos abandonados. Serán movilizados para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 y trabajarán mano a mano con las fuerzas policiales.
- El sistema de seguridad para la red Île-de-France Mobilités está planificado y coordinado bajo la autoridad de la prefectura de policía encargada de asegurar el evento y la seguridad en el transporte público, en particular a través del Centro de Coordinación Operativa de Seguridad (CCOS), cofinanciado por Île-de-France Mobilités.
Île-de-France Mobilités destinó más de 200 millones de euros a la presencia humana para la seguridad del transporte en 2022.
Protección por vídeo en el transporte público y en estaciones de tren
- Además de la presencia humana, se han desplegado más de 80.000 cámaras de protección de vídeo en toda la red y se invertirán 10 millones de euros para mejorar y aumentar la vigilancia de las principales estaciones que dan servicio a las sedes olímpicas.
Un servicio de limpieza mejorado
Para garantizar un nivel óptimo de limpieza para todos los pasajeros, tanto en la estación como en la estación, se incrementará el número de agentes de seguridad. Estarán presentes los 7 días de la semana, con servicios multiplicados por tres, de media.
¿Cuáles son las sedes olímpicas y paralímpicas de Île-de-France?
Aunque los recintos de competición se encuentran en varios territorios franceses (Tahití, Niza, Marsella, Burdeos, etc.), la gran mayoría se encuentra en Île-de-France, país anfitrión de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Descubre la lista de estos lugares:
París:
- Arena Champ de Mars
- Arena Porte de la Chapelle
- Arena Bercy
- Gran Palacio
- Ayuntamiento
- Stade de la Concorde
- No válido
- Puente Alexandre III
- Pont d'Iéna
- Estadio de la Torre Eiffel
- Parque de los Príncipes
- Estadio Roland Garros
- Arena Paris Sud 1
- Arena Paris Sud 6
- Arena Paris Sud 4
En otras partes de Île-de-France:
- Stade de France (93)
- Arena Paris Nord (93)
- Lugar de escalada de Le Bourget (93)
- Centro Acuático (93)
- Stade Yves-du-Manoir (92)
- Paris La Défense Arena (92)
- Palacio de Versalles (78)
- Colline d'Élancourt (78)
- Velódromo Nacional de Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
- Estadio BMX de Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
- Golf National (78)
- Estadio náutico de Vaires-sur-Marne (77)
*Grupo de Protección y Seguridad de la Red
**Supervisión General