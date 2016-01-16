Una exposición itinerante en la línea D para celebrar los 120 años del cine

Carteles de película, fotografías de estrellas y dispositivos cinematográficos se colocarán dentro de dos trenes de la línea D para ofrecer un paseo itinerante por el séptimo arte.

Los pasajeros vivirán su viaje a través de las películas de Louis Feuillade, Jean Vigo, Federico Fellini, Ingmar Bergman, Andrzej Wajda, Rainer Werner Fassbinder, Maurice Pialat, Jean-Luc Godard, Luc Besson, Mathieu Kassovitz, Francis Veber, Eric Toledano y Olivier Nakache...

Los espacios interiores de los dos trenes de la línea D que participaban en la operación estaban completamente decorados con fotografías de estrellas y carteles de películas.

Viajando de coche en coche, los viajeros podrán retroceder en el tiempo y atravesar más de un siglo de producción cinematográfica.