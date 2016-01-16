Una exposición itinerante en la línea D para celebrar los 120 años del cine
En 2016, el cine está en el punto de mira en los trenes
Carteles de película, fotografías de estrellas y dispositivos cinematográficos se colocarán dentro de dos trenes de la línea D para ofrecer un paseo itinerante por el séptimo arte.
Los pasajeros vivirán su viaje a través de las películas de Louis Feuillade, Jean Vigo, Federico Fellini, Ingmar Bergman, Andrzej Wajda, Rainer Werner Fassbinder, Maurice Pialat, Jean-Luc Godard, Luc Besson, Mathieu Kassovitz, Francis Veber, Eric Toledano y Olivier Nakache...
Los espacios interiores de los dos trenes de la línea D que participaban en la operación estaban completamente decorados con fotografías de estrellas y carteles de películas.
Viajando de coche en coche, los viajeros podrán retroceder en el tiempo y atravesar más de un siglo de producción cinematográfica.
"Tren de Versalles" y "Tren impresionista"
Así, SNCF y Île-de-France Mobilités reanudan su funcionamiento a bordo de trenes tras el "tren de Versalles" en 2012, en colaboración con el Palacio de Versalles, y el "tren impresionista", un año después, en colaboración con el Musée d'Orsay.