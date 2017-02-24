Una nueva campaña de comunicación contra el fraude en el transporte

Del 21 de febrero al 7 de marzo, tres mensajes diferentes serán transmitidos mediante imágenes impactantes a lo largo de toda la red de Île-de-France.

También se llevarán a cabo acciones de control sobre el terreno para incorporar directamente los distintos mensajes de prevención y las nuevas normas vigentes para los pasajeros.

Con sus 1.250 agentes dedicados al control, la RATP continúa con su política, que ya es muy activa en el tema del fraude. Por ejemplo, la RATP llevará a cabo una operación "Juntos contra el fraude" en la red de tranvías, donde la tasa de fraude sigue siendo la más alta.

Estas acciones ya han empezado a dar frutos, ya que las tasas de fraude en 2016 han bajado en todas las redes de la RATP: