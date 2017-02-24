Una nueva campaña de comunicación contra el fraude en el transporte
Estafadores y Dragones
Prohibición del fraude en el transporte
Del 21 de febrero al 7 de marzo, tres mensajes diferentes serán transmitidos mediante imágenes impactantes a lo largo de toda la red de Île-de-France.
También se llevarán a cabo acciones de control sobre el terreno para incorporar directamente los distintos mensajes de prevención y las nuevas normas vigentes para los pasajeros.
Con sus 1.250 agentes dedicados al control, la RATP continúa con su política, que ya es muy activa en el tema del fraude. Por ejemplo, la RATP llevará a cabo una operación "Juntos contra el fraude" en la red de tranvías, donde la tasa de fraude sigue siendo la más alta.
Estas acciones ya han empezado a dar frutos, ya que las tasas de fraude en 2016 han bajado en todas las redes de la RATP:
- En la red ferroviaria, la tasa de fraude en el metro cayó del 2,6% en 2015 al 2,2% en 2016 (-15%); en la red RER, la tasa de fraude fue del 2,2% en 2016 frente al 3% en 2015 (-27%).
- En las redes de tranvías y autobuses, la tasa de fraude registrada en 2016 ha disminuido, con una tasa del 10,4% en 2016 frente al 11,9% en 2015 (-13%).
En 2017, SNCF Transilien continuó reforzando el plan antifraude iniciado en 2016
Las operaciones de cierre aumentaron a lo largo de 2016, durante las horas punta, todo el día o varios días consecutivos. Así, en noviembre de 2016, una operación realizada en la Gare du Nord provocó casi 2.000 multas en dos horas. Otra operación en París Saint Lazare, el pasado enero, terminó con 740 multas en el mismo periodo.
El programa de juramento para los agentes de la estación, que les permite realizar operaciones de control, se lanzó en 2016. Desde septiembre pasado, el número de oficiales juramentados se ha multiplicado por 2. Cabe señalar que la tasa de validación ha aumentado un 9% en la red Transilien en comparación con 2015.
Optile combate el fraude en sus redes a diario, con más de 500 agentes de control desplegados en todo el territorio cubierto por los operadores. Los 400 agentes de mediación presentes también contribuyen fomentando la validación de los pasajeros. Así, en 2015, la tasa de validación fue del 85%.