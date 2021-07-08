Un descuento dedicado a voluntarios de Servicio Cívico
¿Quién puede beneficiarse del descuento por Servicio Cívico?
Todos los voluntarios del Servicio Cívico y del Servicio Voluntario Europeo (Cuerpo de Solidaridad Europeo)
¿Cuáles son las condiciones de acceso?
- He firmado un contrato de trabajo con la Agencia de Servicio Cívico para una misión que se realiza en Île-de-France
- Lleva un pase Navigo personalizado. Si no tienes uno, puedes conseguirlo gratis:
- a través de Internet desde tu espacio personal
- en los mostradores y agencias de ventas de la red
- por correo de la Agencia Navigo
Por favor, ten en cuenta: los pases Navigo imagine R, Navigo Annual, Navigo Easy y Navigo Découverte no son vehículos elegibles
¿Cómo conseguir tu descuento por Servicio Cívico?
La solicitud de reducción debe hacerse en la página web de Solidarité Transport