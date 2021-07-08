Un descuento dedicado a voluntarios de Servicio Cívico

¿Quién puede beneficiarse del descuento por Servicio Cívico?

Todos los voluntarios del Servicio Cívico y del Servicio Voluntario Europeo (Cuerpo de Solidaridad Europeo)

¿Cuáles son las condiciones de acceso?

He firmado un contrato de trabajo con la Agencia de Servicio Cívico para una misión que se realiza en Île-de-France Lleva un pase Navigo personalizado. Si no tienes uno, puedes conseguirlo gratis:

a través de Internet desde tu espacio personal

en los mostradores y agencias de ventas de la red

por correo de la Agencia Navigo

Por favor, ten en cuenta: los pases Navigo imagine R, Navigo Annual, Navigo Easy y Navigo Découverte no son vehículos elegibles

¿Cómo conseguir tu descuento por Servicio Cívico?

La solicitud de reducción debe hacerse en la página web de Solidarité Transport